Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве частично восстановили водоснабжение после атаки РФ

В Киеве частично восстановили водоснабжение после атаки РФ

Ua ru
4 ноября 2026 08:26
В Киеве частично возобновили водоснабжение: где найти питьевые бюветы Киевводоканал
Сотрудник Киевводоканала на месте ремонтных работ. Фото: Киевводоканал

В Киеве частично возобновили водоснабжение после непрерывных работ, которые специалисты проводили в течение всей ночи. В настоящее время подачу воды постепенно восстанавливают в городские сети, однако работы еще продолжаются.

Об этом сообщает КМВА, передает Новини.LIVE.

Реклама

Как в Киеве восстанавливают водоснабжение

По информации Киевской городской военной администрации, коммунальщики сосредоточены на повышении давления в водопроводной системе. Это необходимо для обеспечения стабильной подачи воды и восстановления водоснабжения во всех районах столицы.

В Киеве частично восстановили водоснабжение после атаки РФ - фото 1
Сообщение КГВА. Фото: скриншот

В то же время в части города вода пока отсутствует. Для обеспечения жителей доступом к питьевой воде с 8:00 в таких районах бюветные комплексы будут подключаться к генераторам. Найти ближайший бювет, который можно подключить к резервному питанию, киевляне могут на интерактивной карте КП Киевводфонд.

В КГВА отметили, что о дальнейшем ходе работ и восстановлении водоснабжения в столице будут сообщать дополнительно.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, мэр Киева Виталий Кличко заявил о серьезных перебоях в работе городской инфраструктуры из-за российских ударов по энергетическим объектам. Повреждения генерации и сетей передачи электроэнергии привели к введению экстренных отключений в столице.

Как сообщали Новини.LIVE, бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил о незавершенных работах по защите энергетических подстанций Киевской области. По его словам, контракты на сумму свыше 500 млн грн заключались без тендеров во время руководства Николая Калашника Киевской областной военной администрацией.

Киев ремонт водоснабжение война в Украине Киевводоканал
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации