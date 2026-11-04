Сотрудник Киевводоканала на месте ремонтных работ. Фото: Киевводоканал

В Киеве частично возобновили водоснабжение после непрерывных работ, которые специалисты проводили в течение всей ночи. В настоящее время подачу воды постепенно восстанавливают в городские сети, однако работы еще продолжаются.

Об этом сообщает КМВА, передает Новини.LIVE.

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Как в Киеве восстанавливают водоснабжение

По информации Киевской городской военной администрации, коммунальщики сосредоточены на повышении давления в водопроводной системе. Это необходимо для обеспечения стабильной подачи воды и восстановления водоснабжения во всех районах столицы.

Сообщение КГВА. Фото: скриншот

В то же время в части города вода пока отсутствует. Для обеспечения жителей доступом к питьевой воде с 8:00 в таких районах бюветные комплексы будут подключаться к генераторам. Найти ближайший бювет, который можно подключить к резервному питанию, киевляне могут на интерактивной карте КП Киевводфонд.

В КГВА отметили, что о дальнейшем ходе работ и восстановлении водоснабжения в столице будут сообщать дополнительно.

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