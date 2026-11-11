Пробки в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Диана Шлыкова

В Киеве утром 11 ноября на подъездах к Южному мосту образовались масштабные пробки. Причиной стало значительное замедление транспортного потока с левого на правый берег. При этом очередей на остановках общественного транспорта нет.

Об этом рассказала журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова в эфире Ранок.LIVE.

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Пробки на подъездах к Южному мосту

По состоянию на 08:00 возле Южного моста фиксировались масштабные пробки, которые сковали транспортный поток. Несмотря на непогоду, автомобилей довольно много, а движутся они медленно.

В настоящее время проезд с левого берега на правый организован двумя полосами. Этот участок могут пересекать автомобили весом до 10 тонн. В обратном направлении работает только одна полоса.

Автомобили в пробках. Фото: Новини.LIVE/Диана Шлыкова

Грузовики с левого берега на правый направляют в объезд через Дарницкий мост.

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Журналистка также сообщила об увеличении числа полицейских патрулей, которые регулируют движение и следят за дорожно-транспортной обстановкой.

Пробки на подъездах к Южному мосту. Фото: Новини.LIVE/Диана Шлыкова

В то же время скоплений на остановках общественного транспорта нет.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на градостроителя Виктора Глеба, даже одно попадание российской ракеты может привести к окончательному прекращению движения по мосту Патона в Киеве, который уже длительное время находится в аварийном состоянии.

А адвокат Полина Марченко высказалась по поводу введения бесплатного проезда в наземном общественном транспорте Киева. По её словам, такая инициатива может обострить проблему нехватки водителей в столице, где уже сейчас ощущается дефицит работников.