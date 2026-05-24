В Киеве засыпало вход в укрытие одной из школ после удара РФ

Спасатели. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российская Федерация в ночь на 24 мая осуществила комбинированный удар по Киеву, применив дроны и ракеты. Под вражескую атаку попали в том числе школы, вследствие чего укрытие одной из них засыпало в там находящихся людей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Удар РФ по школам Киева 24 мая

В своем Telegram-канале глава столицы сообщил, что в Шевченковском районе под атаку россиян попали по меньшей мере две школы.

"В Шевченковском районе произошло попадание возле одной из школ. В укрытии школы находятся люди. По предварительной информации, вход в укрытие засыпало. Экстренные службы направляются на место", — написал он в 04:06.

Через несколько минут Кличко написал, что зафиксировано попадание еще в одном школу и тоже в Шевченковском районе. На втором этаже здания возник пожар.

Тем временем начальник КГВА Тимур Ткаченко проинформировал, что предварительно, количество пострадавших в столице возросло до 10.

Сообщения Кличко о последствиях атаки РФ. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, россияне атаковали Киев волнами. Враг запускал - дроны, баллистику, крылатые ракеты — после чего делал паузу и повторял атаку снова. В результате ударов РФ в столице много поврежденных домов и произошли пожары.

Также мы писали, что когда в Киеве раздавались первые мощные взрывы, для Украины была угроза применения баллистической ракеты "Орешник".