Главная Киев В Киеве возросло число раненых в результате массированной атаки РФ

Дата публикации 25 мая 2026 16:57
Последствия российского обстрела Киева 24 мая. Фото: REUTERS/Stringer

В Киеве возросло количество пострадавших в результате массированного российского обстрела в ночь на 24 мая. Люди продолжают обращаться к медикам за помощью.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

Количество пострадавших в Киеве в результате обстрела 24 мая

Известно, что количество раненых в Киеве возросло до 91 человека.

"После вчерашней атаки киевляне продолжают обращаться за помощью к медикам. Количество пострадавших возросло до 91 человека", — сообщил Ткаченко.

Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, глава МИД Андрей Сибига вместе с представителями иностранных дипломатических миссий посетил место российского обстрела в Шевченковском районе Киева, где погибли два человека.

Также Новини.LIVE подготовили фоторепортаж и показали, как Киев оправляется после массированного российского обстрела. В городе до сих пор ликвидируют последствия ударов.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
