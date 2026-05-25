В Киеве возросло число раненых в результате массированной атаки РФ
В Киеве возросло количество пострадавших в результате массированного российского обстрела в ночь на 24 мая. Люди продолжают обращаться к медикам за помощью.
Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.
Количество пострадавших в Киеве в результате обстрела 24 мая
"После вчерашней атаки киевляне продолжают обращаться за помощью к медикам. Количество пострадавших возросло до 91 человека", — сообщил Ткаченко.
Как писали Новини.LIVE, глава МИД Андрей Сибига вместе с представителями иностранных дипломатических миссий посетил место российского обстрела в Шевченковском районе Киева, где погибли два человека.
Также Новини.LIVE подготовили фоторепортаж и показали, как Киев оправляется после массированного российского обстрела. В городе до сих пор ликвидируют последствия ударов.