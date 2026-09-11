Киев готов к отопительному сезону более чем на 80 %

Ремонтные работы. Фото: УНИАН

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев оценил уровень готовности столицы к отопительному сезону. По его словам, он составляет более 80%. Подготовка системы теплоснабжения Киева к зиме уже находится на завершающей стадии.

Об этом Петр Пантелеев заявил во время брифинга, передает Новини.LIVE.

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Подготовка Киева к отопительному сезону

Пантелеев рассказал, что готовность систем теплоснабжения превышает 80%. В настоящее время работы продолжаются.

"Мы убеждены, что все службы выполнят свои задачи до начала отопительного сезона, поскольку для этого созданы надлежащие условия. Кроме того, конечно, приоритетом остается выполнение мероприятий планов устойчивости. У нас есть четкий план, который мы выполняем, и по всем направлениям, надо сказать, работы ведутся", — говорит Пантелеев.

В то же время сказывается влияние постоянных воздушных тревог. В такие моменты рабочие должны находиться в укрытиях.

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Пантелеев заявил, что столица придерживается сроков, установленных правительством и руководством страны.

Однако существует проблема с прокладкой теплотрассы на Теремках. По словам заместителя КГГА, после заключительной встречи с жителями удалось найти конструктивный выход из ситуации.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на председателя наблюдательного совета ОО "Национальная платформа ОСМД" Алексея Тихонова, этой зимой жителей Киева могут ожидать серьезные трудности из-за недостаточной готовности столицы к возможным блэкаутам и значительным потерям энергогенерирующих мощностей. Многоэтажным домам стоит позаботиться об установке генераторов или солнечных электростанций.

Ранее народный депутат Богдан Кицак заявил, что Киев имеет один из худших уровней подготовки к зиме. Он призвал киевлян заранее подготовиться к возможному самому сложному развитию событий.