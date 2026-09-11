Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Более 80 %: в КГГА оценили уровень готовности к отопительному сезону

Более 80 %: в КГГА оценили уровень готовности к отопительному сезону

Ua ru
11 сентября 2026 19:18
Киев готов к отопительному сезону более чем на 80 %
Ремонтные работы. Фото: УНИАН

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев оценил уровень готовности столицы к отопительному сезону. По его словам, он составляет более 80%. Подготовка системы теплоснабжения Киева к зиме уже находится на завершающей стадии.

Об этом Петр Пантелеев заявил во время брифинга, передает Новини.LIVE.

Реклама

Подготовка Киева к отопительному сезону

Пантелеев рассказал, что готовность систем теплоснабжения превышает 80%. В настоящее время работы продолжаются.

"Мы убеждены, что все службы выполнят свои задачи до начала отопительного сезона, поскольку для этого созданы надлежащие условия. Кроме того, конечно, приоритетом остается выполнение мероприятий планов устойчивости. У нас есть четкий план, который мы выполняем, и по всем направлениям, надо сказать, работы ведутся", — говорит Пантелеев.

В то же время сказывается влияние постоянных воздушных тревог. В такие моменты рабочие должны находиться в укрытиях.

Читайте также:

Пантелеев заявил, что столица придерживается сроков, установленных правительством и руководством страны.

Однако существует проблема с прокладкой теплотрассы на Теремках. По словам заместителя КГГА, после заключительной встречи с жителями удалось найти конструктивный выход из ситуации.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на председателя наблюдательного совета ОО "Национальная платформа ОСМД" Алексея Тихонова, этой зимой жителей Киева могут ожидать серьезные трудности из-за недостаточной готовности столицы к возможным блэкаутам и значительным потерям энергогенерирующих мощностей. Многоэтажным домам стоит позаботиться об установке генераторов или солнечных электростанций.

Ранее народный депутат Богдан Кицак заявил, что Киев имеет один из худших уровней подготовки к зиме. Он призвал киевлян заранее подготовиться к возможному самому сложному развитию событий.

Киев теплосеть КГГА зима теплоснабжение отопление
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации