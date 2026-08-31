Калашник назвал количество поврежденных объектов в Миле

Николай Калашник. Фото: КОВА

В селе Мила Бучанского района Киевской области продолжают ликвидировать последствия российского нападения и взрыва боеприпасов. На месте работают спасатели и полиция, а взрывоопасные предметы до сих пор могут взорваться. Специалисты ГСЧС занимаются локализацией опасных предметов и ликвидацией последствий трагедии.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Николай Калашник во время общения с журналистами, передает журналист Новини.LIVE Диана Шлыкова.

Реклама

Калашник рассказал о компенсациях за поврежденное жилье

В то же время, по словам Калашника, правоохранители обследуют доступные объекты недвижимости.

"Сейчас сотрудники продолжают работу. Мы видим и слышим, что, к сожалению, взрывоопасные предметы продолжают детонировать. Соответствующие службы занимаются локализацией и ликвидацией последствий. На месте работают спасатели ГСЧС, а также полиция. Там, где есть возможность получить доступ к объектам недвижимости, проводится их обследование. По предварительным подсчетам, речь идет примерно о 296 объектах", — отметил Калашник.

По словам министра, пострадавшие смогут получить компенсацию за поврежденное или уничтоженное имущество в рамках государственных программ. В настоящее время местные комиссии должны оценить состояние каждого объекта и определить степень его повреждения. Для владельцев поврежденных частных домов предусмотрена компенсация до 500 тысяч гривен. Если жилье полностью уничтожено, владельцы смогут получить жилищный сертификат для приобретения другой недвижимости или воспользоваться программой восстановления на собственном земельном участке.

Читайте также:

"Речь идет о той недвижимости, которая должна быть в ближайшее время восстановлена, а за поврежденное и уничтоженное имущество должна быть выплачена компенсация, чтобы люди в рамках соответствующих программ получили возможность восстановления или, благодаря жилищным сертификатам, получили альтернативу и вернулись в свои дома. Мы непременно сделаем это как можно быстрее и вернем людей в их дома. К сожалению, невозможно вернуть 38 погибших людей, которые отдали из-за этой трагедии свою жизнь", — подчеркнул министр.

Калашник добавил, что максимальная стоимость жилищного сертификата за уничтоженное имущество может составить 5–6 млн гривен. Окончательные суммы будут определены после оценки повреждений специальными комиссиями.

Вечером у премьер-министра запланировано совещание, во время которого рассмотрят возможные изменения в правилах работы предприятий, транспорта и других объектов инфраструктуры в условиях длительных воздушных тревог. По его словам, власти рассматривают несколько вариантов дальнейших действий. В частности, речь идет об оптимизации времени действия существующих ограничений, введении отдельных исключений или возможном пересмотре правил в отдельных ситуациях.

В то же время окончательные решения будут принимать только после согласования с военными. Калашник подчеркнул, что безопасность людей остается главным приоритетом, поэтому любые изменения должны быть тщательно урегулированы.

Как сообщали Новини.LIVE, 30 августа на место трагедии в селе Мила Бучанского района прибыл начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Он осмотрел территорию и ознакомился с последствиями взрывов и пожара на складе.

Как сообщали Новини.LIVE, глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что российские обстрелы затрудняют работу спасателей, медиков и других служб, ликвидирующих последствия атак. По его словам, в Киевской области готовятся к возможным новым ударам, а в Дмитровской общине продолжает работать оперативный штаб.