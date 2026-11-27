Генератор на улице. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 27 ноября, в трех районах Киевской области ввели аварийные отключения электроэнергии. В настоящее время графики ограничений потребления электроэнергии не действуют.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Новини.LIVE.

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Аварийные отключения электроэнергии в Киевской области 27 ноября

Экстренные отключения электроэнергии ввели в следующих районах Киевской области:

Бучанском;

Обуховском;

Фастовском.

В случае изменений ДТЭК будет информировать об этом в своем Telegram-канале.

Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, с приближением зимы российские оккупанты пытаются затруднить транспортное сообщение между правым и левым берегами Днепра. Враг стремится разъединить украинцев и вызвать хаос. А глава ОП Кирилл Буданов пояснил, что РФ атакует мосты в Киеве, чтобы попытаться затруднить украинскую логистику и снабжение фронта.

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Ранее народный депутат Сергей Нагорняк высказался о сложной ситуации с теплоснабжением в Украинке Киевской области. Он подчеркнул, что спасти населенный пункт от холода могут мобильные котельные.