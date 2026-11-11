Спасатель ГСЧС, тушащий пожар на территории учебного заведения в Яготине. Фото: t.me/tkachenkotymur

В среду, 11 ноября, российский беспилотник нанес удар по территории лицея в Яготине Киевской области. На момент атаки в укрытии находились 171 ребенок, а также учителя и сотрудники учебного заведения. Благодаря этому никто не погиб и не пострадал. Взрыв вызвал пожар на территории лицея и повредил имущество в соседних частных домовладениях.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

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Попадание российского дрона по территории лицея в Яготине. Скриншот: t.me/tkachenkotymur

Последствия попадания в Яготине

"Это обычное учебное заведение для детей, в этом нет никакого военного смысла", — отметил глава КОВА.

После завершения тушения пожара на территории лицея должны начаться работы по восстановлению благоустройства.

Также взрыв повредил автомобиль, ограждение и окна в двух частных домах рядом с учреждением. На месте работают необходимые службы.

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Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 9 ноября российские войска атаковали шесть районов Киевской области. В результате обстрелов были повреждены энергетические объекты, многоэтажные и частные дома. Тогда один человек погиб, еще девять получили ранения. Среди пострадавших был несовершеннолетний ребенок.

Также ранее начальник Киевской ОГА Тимур Ткаченко сообщил об ужесточении режима светомаскировки в области. Районам и общинам поручили проработать этот вопрос совместно с представителями бизнеса, коммунального и жилищного секторов. Такие меры должны затруднить работу российских средств воздушного нападения.