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Главная Киев В Киеве на Оболони установили первую новогоднюю елку

В Киеве на Оболони установили первую новогоднюю елку

Ua ru
16 ноября 2026 15:16
Репортаж
В Оболонском районе Киева установили первую новогоднюю ёлку Новини.LIVE/Анна Сирык
Новогодняя локация на Оболони в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирык

В Оболонском районе Киева установили первую новогоднюю елку. Праздничную площадку монтируют недалеко от ТРЦ Blockbuster. Кроме того, там обустраивают площадь с декоративными конструкциями и праздничной иллюминацией, а также начали устанавливать каток.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

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Праздничная площадка на Оболони

Работы планируется завершить в течение следующих двух недель, после чего площадку торжественно откроют для посетителей.

Святкова локація на Оболоні в Києві
Новогодняя елка на Оболони в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирык
Новорічна локація на Оболоні в Києві
Новогодняя площадка на Оболони. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирык

Благодаря использованию генераторов территория будет должным образом освещена, поэтому киевляне смогут проводить здесь досуг и развлекаться вместе со своими семьями.

У Києві встановили першу новорічну ялинку
В Киеве на Оболони устанавливают новогоднюю площадку. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирык
Локація до Нового року в Києві
Праздничная площадка на Оболони. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирык

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Киев праздники ТРЦ Новый год новогодняя елка
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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