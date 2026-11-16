В Киеве на Оболони установили первую новогоднюю елку
В Оболонском районе Киева установили первую новогоднюю елку. Праздничную площадку монтируют недалеко от ТРЦ Blockbuster. Кроме того, там обустраивают площадь с декоративными конструкциями и праздничной иллюминацией, а также начали устанавливать каток.
Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.
Праздничная площадка на Оболони
Работы планируется завершить в течение следующих двух недель, после чего площадку торжественно откроют для посетителей.
Благодаря использованию генераторов территория будет должным образом освещена, поэтому киевляне смогут проводить здесь досуг и развлекаться вместе со своими семьями.
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Как писали Новини.LIVE, на столичных АЗС сетей ОККО и UPG снизилась стоимость дизельного топлива. Зато государственная Укрнафта повысила цены на бензин.
А соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко подчеркнул, что необходимо предоставить общественному транспорту преимущество в дорожном движении. Из-за ненадлежащего контроля за выделенными полосами и отсутствия физических ограничителей автобусы не могут свободно передвигаться по городу.
Ранее представитель "ДТЭК Киевские электросети" Александр Кожухар рассказал, почему в Киеве по некоторым адресам долго нет света. По его словам, в первую очередь электричество восстанавливают на объектах критической инфраструктуры.