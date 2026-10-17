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Главная Киев Киев накроют туманы и дожди: прогноз погоды на завтра

Киев накроют туманы и дожди: прогноз погоды на завтра

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17 октября 2026 17:46
Погода в Киеве на 18 октября: дожди и туманы Новини.LIVE
Киев в тумане осенью. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 17 октября, в Киеве и области ожидается облачная погода с осадками. Ночью и утром местами будет туман. Ветер будет дуть с северо-востока.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Какая будет погода в Киеве и области 18 октября

В воскресенье, 18 октября, на территории Киевской области и в столице будет преобладать облачная погода. В течение дня временами будет идти дождь. Кроме того, в ночные и утренние часы прогнозируется туман.

Ожидается ветер северо-восточного направления со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью составит +9...+14 °С. В дневные часы столбики термометров будут показывать +13...+18 °С.

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В Киеве ночная температура воздуха будет несколько выше нижней границы показателей по области — +11...+13 °С. Днём в столице прогнозируют +14...+16 °С.

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Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Новости Киева

Новини.LIVE сообщали, что ветеран и общественный активист Олег Симороз заявил, что киевляне будут требовать прозрачности при формировании городского бюджета на следующий год. Он подчеркнул, что власти должны заранее информировать жителей о бюджетных приоритетах столицы. По словам активиста, в случае необходимости киевляне снова выйдут на протест.

Новини.LIVE также писали, что 17 октября 2026 года в Киеве у здания КГГА состоялась акция с требованием отставки мэра Виталия Кличко. Участники протеста критикуют городские власти за проблемы с подготовкой к зиме, нехватку укрытий, состояние общественного транспорта и уничтожение исторического наследия. Среди претензий также — бюджетные приоритеты, игнорирование мнения общественности и коррупционные скандалы в команде мэра.

Укргидрометцентр дождь прогноз погоды погода в Украине туман погода в Киеве
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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