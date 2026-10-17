Акция протеста у здания КГГА с требованием отставки Кличко 17 октября 2026 года. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В Киеве у здания КГГА началась акция с требованием отставки мэра Виталия Кличко. Участники протеста заявляют о многолетних проблемах в управлении столицей. Среди их претензий — подготовка к зиме, нехватка укрытий и коррупционные скандалы.

Об этом с места событий сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык в субботу, 17 октября.

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В Киеве началась акция с требованием отставки Кличко

Сегодня, 17 октября, участники акции собрались на Крещатике, чтобы выразить недовольство работой городских властей. Помимо проблем с подготовкой к холодному периоду и нехватки укрытий, организаторы протеста критикуют состояние общественного транспорта, уничтожение исторического наследия, бюджетные приоритеты и игнорирование позиции общественности.

Акция протеста у КГГА 17 октября 2026 года. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Отдельные претензии касаются обеспечения столицы мобильными укрытиями. Ранее в КГГА сообщали, что до конца года планируют закупить лишь 14 таких сооружений, тогда как потребность города составляет 620 укрытий. До этого Виталий Кличко обещал установить около 40–50 мобильных укрытий в течение месяца.

Люди вышли на акцию протеста возле КГГА. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В то же время 15 октября журналистка Новини.LIVE Диана Шликова показала монтаж первого за пять лет укрытия возле остановки "Парк имени Ивана Багряного" на Берестейском проспекте.

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Киевляне на акции протеста с требованием отставки Кличко. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Коррупционные скандалы в команде Кличко

Среди претензий участников протеста к городским властям также фигурируют коррупционные скандалы. В частности, в деле "Чистый город" среди обвиняемых — бывшие заместители Кличко в КГГА Петр Оленич и Александр Спасибко.

Протестующие с плакатами на акции возле КГГА. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

По версии НАБУ и САП, организация во главе с экс-депутатом Денисом Комарницким контролировала решения по земельным вопросам в столице. Для получения земельных участков без торгов, по версии следствия, использовали так называемую "туалетную схему": регистрировали сооружения, чтобы оформить землю якобы для их обслуживания.

15 октября Высший антикоррупционный суд начал подготовительное заседание по делу. Однако из-за неявки обвиняемых его перенесли на 30 октября. Всего перед судом должны предстать девять человек.

Новини.LIVE сообщали, что киевские ТЭЦ после последних российских ударов прекратили производство электроэнергии, но продолжают обеспечивать столицу теплом. По словам народного депутата Алексея Кучеренко, в настоящее время теплоэлектроцентрали запускаются в режиме теплофикации для подачи тепла в дома. Он также напомнил о задаче обеспечить дополнительный 1 ГВт газовой генерации к концу 2024 года и подчеркнул необходимость профессионального подхода к развитию когенерации.

Новини.LIVE также сообщали, что депутат Киевсовета Андрей Витренко оценил подготовку столицы к отопительному сезону как неудовлетворительную, несмотря на отчеты коммунальных предприятий о полной готовности к зиме. По его словам, у Киева есть лишь 56 МВт когенерационных мощностей из необходимых 200 МВт. Он отметил, что первые российские обстрелы уже выявили уязвимость коммунальной инфраструктуры, в частности перебои с электроэнергией, водоснабжением и отоплением.