Протест в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Ветеран и общественный активист Олег Симороз заявил, что городские власти должны объяснять свои решения жителям столицы до их принятия, а не ставить людей перед фактом. Об этом он сказал во время акции у Киевского городского совета, где также призвал проинформировать киевлян о планах города на следующий год и предупредил, что в случае необходимости люди снова выйдут на протест.

Об этом Симороз сказал журналистке Анне Сирик в эфире Новини.LIVE.

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Симороз заявил, что киевляне должны знать приоритеты города

По словам Олега Симороза, мэру Виталию Кличко будет сложно принять следующий бюджет без должного учета позиции жителей столицы.

"Я предупреждаю господина Кличко, что ему не удастся так просто принять следующий бюджет. И киевляне будут проинформированы о том, каким будет проект бюджета, каковы будут приоритеты города Киева", — сказал Симороз.

Он также подчеркнул, что горожане готовы и дальше отстаивать свои требования.

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"Если понадобится, киевляне снова выйдут на улицы", — заявил активист.

Симороз раскритиковал Кличко за ответственность за город

Симороз отметил, что считает акцию проявлением активности гражданского общества.

"Здесь самые разные люди. Здесь молодежь, здесь пожилые люди, здесь активные люди, здесь люди, которые борются за жизненное пространство, здесь просто неравнодушные студенты. Это и есть на самом деле община города Киева", — сказал он.

Активист также заявил, что считает личную ответственность мэра за работу городской власти обязательной.

"Мэрство и исполнительные полномочия — это не только перерезание ленточки, это ответственность. И Кличко должен за это ответить", — подчеркнул Симороз.

Он добавил, что киевляне способны избрать руководителя, который хорошо знает проблемы столицы и понимает потребности ее жителей.

"Киевляне, поверьте мне, способны выбрать нормального лидера, который долгое время жил здесь [...] и действительно знает ситуацию как на левом, так и на правом берегу. Я уверен, киевляне найдут такого человека", — заявил общественный активист.

Что известно о претензиях к властям Киева

Ранее Новини.LIVE сообщали, что у здания Киевской городской государственной администрации началась акция с требованием отставки городского головы Виталия Кличко. Среди претензий участников — подготовка столицы к зиме, нехватка укрытий и коррупционные скандалы.

Также Новини.LIVE сообщали, что во время акции у КГГА Олег Симороз раскритиковал мэра Виталия Кличко. Он пояснил, что одной отставки мэра недостаточно для решения проблем столицы. Его призыв звучал так: "Кличко на нары!".