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Головна Київ Тумани й дощі накриють Київ: прогноз погоди на завтра

Тумани й дощі накриють Київ: прогноз погоди на завтра

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17 жовтня 2026 17:46
Погода в Києві на 18 жовтня: дощі та тумани Новини.LIVE
Київ в тумані восени. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У неділю, 17 жовтня, у Києві та області очікується хмарна погода з опадами. Уночі та вранці місцями буде туман. Вітер дутиме з північного сходу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, інформує Новини.LIVE.

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Якою буде погода в Києві та області 18 жовтня

У неділю, 18 жовтня, на території Київської області та в столиці переважатиме хмарна погода. Протягом дня часом ітиме дощ. Крім того, у нічні та ранкові години прогнозують туман.

Вітер очікується північно-східного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря в Київській області вночі становитиме +9...+14 °С. У денні години стовпчики термометрів показуватимуть +13...+18 °С.

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У Києві нічна температура повітря буде дещо вищою за нижню межу показників по області — +11...+13 °С. Удень у столиці прогнозують +14...+16 °С.

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Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Новини Києва

Новини.LIVE інформували, що ветеран і громадський активіст Олег Симороз заявив, що кияни вимагатимуть прозорості під час формування міського бюджету на наступний рік. Він наголосив, що влада має заздалегідь інформувати мешканців про бюджетні пріоритети столиці. За словами активіста, у разі потреби кияни знову вийдуть на протест.

Новини.LIVE також писали, що 17 жовтня 2026 року у Києві біля будівлі КМДА відбулася акція з вимогою відставки міського голови Віталія Кличка. Учасники протесту критикують міську владу через проблеми з підготовкою до зими, нестачу укриттів, стан громадського транспорту та знищення історичної спадщини. Серед претензій також — бюджетні пріоритети, ігнорування думки громади та корупційні скандали в команді мера.

Укргідрометцентр дощ прогноз погоди погода в Україні туман погода в Києві
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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