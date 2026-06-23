Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 24 июня от Укргидрометцентра

Люди отдыхают на воде. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области завтра, 24 июня, обещает быть жаркой. Синоптики не прогнозируют осадков. Местами температура воздуха поднимется до +29 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Киеве и области на 24 июня

В течение суток будет переменная облачность. Дождей завтра не ожидается. Ветер северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду.

Погода в Украине 24 июня. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

по Киевской области ночью +13...+18 °C , днем +24...+29 °C ;

, днем ; в Киеве ночью +16...+18 °C, днем +26...+28 °C.

Киев — последние новости

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ГБР, бывший чиновник СНБО вместе с бизнесменами незаконно завладел недостроенным корпусом Республиканской клинической больницы в Киеве, известным как "Ожоговый центр", а также земельным участком площадью 21 гектар.

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А правоохранители разоблачили и задержали еще одного участника подготовки покушения на должностное лицо ГУР в Киеве. По данным следствия, 34-летний бывший военный был посредником между российскими спецслужбами и организатором преступления.

Кроме того, заместителю гендиректора КО "Киевзеленбуд" сообщили о подозрении в сокрытии имущества и доходов. В ежегодной декларации он не задекларировал активы и финансовые операции на сумму свыше 9,6 млн грн.