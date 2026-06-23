Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 24 июня от Укргидрометцентра

Выматывающая жара накроет Киев: прогноз погоды на завтра
Погода в Киеве и области завтра, 24 июня, обещает быть жаркой. Синоптики не прогнозируют осадков. Местами температура воздуха поднимется до +29 °C.
Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.
Прогноз погоды в Киеве и области на 24 июня
В течение суток будет переменная облачность. Дождей завтра не ожидается. Ветер северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по Киевской области ночью +13...+18 °C, днем +24...+29 °C;
- в Киеве ночью +16...+18 °C, днем +26...+28 °C.
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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ГБР, бывший чиновник СНБО вместе с бизнесменами незаконно завладел недостроенным корпусом Республиканской клинической больницы в Киеве, известным как "Ожоговый центр", а также земельным участком площадью 21 гектар.
А правоохранители разоблачили и задержали еще одного участника подготовки покушения на должностное лицо ГУР в Киеве. По данным следствия, 34-летний бывший военный был посредником между российскими спецслужбами и организатором преступления.
Кроме того, заместителю гендиректора КО "Киевзеленбуд" сообщили о подозрении в сокрытии имущества и доходов. В ежегодной декларации он не задекларировал активы и финансовые операции на сумму свыше 9,6 млн грн.