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Головна Київ Виснажлива спека накриє Київ: прогноз погоди на завтра

Виснажлива спека накриє Київ: прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 23 червня 2026 16:54
Прогноз погоди в Києві та області на завтра 24 червня від Укргідрометцентру
Люди відпочивають на воді. Фото: Новини.LIVE

Погода у Києві та області завтра, 24 червня, очікується спекотною. Синоптики не прогнозують опадів. Подекуди температура повітря підвищиться до +29 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Києві та області на 24 червня

Упродовж доби буде мінлива хмарність. Дощів завтра не очікується. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні на 24 червня
Погода в Україні 24 червня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

  • по Київській області вночі +13...+18 °C, вдень +24...+29 °C;
  • у Києві вночі +16...+18 °C, вдень +26...+28 °C.

Київ — останні новини

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ДБР, ексчиновник РНБО разом із бізнесменами незаконно заволоділи недобудованим корпусом Республіканської клінічної лікарні в Києві, відомим як "Опіковий центр", а також земельною ділянкою площею 21 гектар. 

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А правоохоронці викрили та затримали ще одного учасника підготовки замаху на посадовця ГУР в Києві. За даними слідства, 34-річний колишній військовий був посередником між російськими спецслужбами та організатором злочину. 

Крім того, заступнику гендиректора КО "Київзеленбуд" повідомили про підозру у приховуванні майна та доходів. У щорічній декларації він не задекларував активи та фінансові операції на понад 9,6 млн грн.

погода Київ погода в Києві
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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