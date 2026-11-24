Люди идут в метро. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В киевском метро пассажиры смогут услышать отрывок из первой оперы композитора Дмитрия Бортнянского. Аудиозапись будет транслироваться на эскалаторах 16 станций метро до 27 ноября включительно. Проект посвящен 250-летию премьеры оперы "Креонт".

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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Какую оперу будут транслировать в киевском метро

С сегодняшнего дня, 24 ноября, на эскалаторах 16 станций Киевского метрополитена будет звучать фрагмент оперы "Креонт" украинского и европейского композитора Дмитрия Бортнянского. Аудиозапись будет транслироваться в вечернее время до 27 ноября включительно.

Инициатива приурочена к 250-летию премьеры произведения, которая состоялась 26 ноября 1776 года в Венеции. Постановка имела значительный успех, и оперу планировали представлять на других европейских сценах. Однако впоследствии нотная запись была утеряна, и почти 250 лет произведение считалось утраченным.

Найти ноты удалось в архивах библиотеки Ажуда в Лиссабоне. В 2023 году команда украинских деятелей искусства во главе с дирижером, народным артистом Украины и Артистом ЮНЕСКО во имя мира Германом Макаренко возродила оперу. Это произошло в рамках проекта "Возрождение первой оперы Дмитрия Бортнянского "Креонт".

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Премьера возрожденного произведения состоялась при поддержке Министерства иностранных дел Украины, профильного комитета Верховной Рады Украины и под патронатом ЮНЕСКО.

Герман Макаренко подчеркивает, что "Креонт" является уникальной страницей украинского музыкального наследия и символом свободы, демократии и национальной идентичности.

На каких станциях метро будет звучать опера Бортнянского

Аудиозапись будет транслироваться вечером на эскалаторах 16 станций киевского метро. Фрагмент оперы "Креонт" можно будет услышать на следующих станциях:

Арсенальная;

Вокзальная;

Зверинецкая;

Золотые ворота;

Кловская;

Лукьяновская;

Майдан Независимости;

Дворец спорта;

Печерская;

Площадь Украинских Героев;

Политехнический институт;

Сырец;

Театральная;

Университет;

Крещатик;

Шулявская.

Скриншот сообщения КГГА/Facebook

Новини.LIVE сообщили, что в Киеве завершили строительство одного из туннелей будущего участка метро на Виноградаре под проспектом Европейского Союза. По состоянию на 24 ноября строители выполнили около 80% запланированных работ, продолжается перенос инженерных сетей и восстановление дорожного покрытия. В Autostrada заявили, что планируют к Рождеству возобновить движение транспорта по проспекту Европейского Союза.

Также мы писали, что в Киеве с 5 декабря начнут работу официальные рождественские ярмарки, где будут продавать хвойные деревья и новогодние украшения. Торговые площадки будут организованы более чем по 140 адресам во всех районах столицы, а работать они будут до 31 декабря включительно. В КГГА также напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности и во время воздушной тревоги направляться в ближайшее укрытие.