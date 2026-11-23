Разбор завалов в Дымере. Фото: REUTERS/Vladyslav Smilianets

В Дымере Киевской области в понедельник, 23 ноября, завершились аварийно-спасательные работы после российского удара по пятиэтажному дому 22 ноября. В результате обстрела погибли 11 человек, также есть пострадавшие.

Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выговский, передает Новини.LIVE.

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В Дымере завершили аварийно-спасательные работы

Аварийно-спасательные работы в Дымере длились более суток.

"Фактически без перерыва наши подразделения разбирали строительные конструкции, чтобы спасти людей. Работали осторожно и постоянно объявляли минуты тишины. Несколько раз была угроза повторного удара", — отметил Выговский.

Вчера из-под завалов удалось спасти семилетнего мальчика, а ночью — 79-летнюю женщину, которая провела под разрушенными конструкциями почти сутки, но оставалась в сознании.

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Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время пять человек остаются в больницах.

В результате этой российской атаки погибли 11 человек, в том числе 11-летняя девочка. Выговский отметил, что личности двух жертв еще устанавливают эксперты.

"Утром вместе с главой ГСЧС Украины, руководителем Киевской областной государственной администрации и начальником полиции Киевской области пообщались со спасателями и полицейскими, работающими на месте трагедии, а также с местными жителями", — рассказал министр.

Спасатели ГСЧС вывезли более двух тысяч тонн строительного мусора и демонтировали конструкции, представлявшие наибольшую опасность.

Полицейские и в дальнейшем будут работать на месте — документировать последствия российского преступления и следить за соблюдением общественного порядка.

Другие российские удары

Выговский подчеркнул, что сегодня российские оккупанты не прекращают террор. С утра были нанесены удары по:

Винницкой области;

Днепропетровской области;

Сумской области;

Харьковской области;

Черниговской области;

Житомирской области;

Николаевской области;

Запорожье.

В результате обстрелов есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

"Четверо полицейских ранены после атаки FPV-дрона в Краматорске. Днем россияне направили ударные беспилотники на столицу. Все необходимые подразделения системы МВД задействованы в ликвидации последствий обстрелов", — добавил глава МВД.

Пост Выговского. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, в Дымере одну из женщин удалось обнаружить примерно через 22 часа пребывания под завалами. Для расчистки территории спасатели задействовали тяжелую технику. Кроме того, поиск людей проводили с помощью специально обученных собак.

А глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил, что семерых жителей поврежденного дома временно обеспечили другим жильем. Некоторые жители отказались от предложенного расселения. В то же время помощь оказывают всем, кто в ней нуждается.