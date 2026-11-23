В Дымере Киевской области завершили спасательные работы: 11 погибших
В Дымере Киевской области в понедельник, 23 ноября, завершились аварийно-спасательные работы после российского удара по пятиэтажному дому 22 ноября. В результате обстрела погибли 11 человек, также есть пострадавшие.
Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выговский, передает Новини.LIVE.
В Дымере завершили аварийно-спасательные работы
Аварийно-спасательные работы в Дымере длились более суток.
"Фактически без перерыва наши подразделения разбирали строительные конструкции, чтобы спасти людей. Работали осторожно и постоянно объявляли минуты тишины. Несколько раз была угроза повторного удара", — отметил Выговский.
Вчера из-под завалов удалось спасти семилетнего мальчика, а ночью — 79-летнюю женщину, которая провела под разрушенными конструкциями почти сутки, но оставалась в сознании.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время пять человек остаются в больницах.
В результате этой российской атаки погибли 11 человек, в том числе 11-летняя девочка. Выговский отметил, что личности двух жертв еще устанавливают эксперты.
"Утром вместе с главой ГСЧС Украины, руководителем Киевской областной государственной администрации и начальником полиции Киевской области пообщались со спасателями и полицейскими, работающими на месте трагедии, а также с местными жителями", — рассказал министр.
Спасатели ГСЧС вывезли более двух тысяч тонн строительного мусора и демонтировали конструкции, представлявшие наибольшую опасность.
Полицейские и в дальнейшем будут работать на месте — документировать последствия российского преступления и следить за соблюдением общественного порядка.
Другие российские удары
Выговский подчеркнул, что сегодня российские оккупанты не прекращают террор. С утра были нанесены удары по:
- Винницкой области;
- Днепропетровской области;
- Сумской области;
- Харьковской области;
- Черниговской области;
- Житомирской области;
- Николаевской области;
- Запорожье.
В результате обстрелов есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
"Четверо полицейских ранены после атаки FPV-дрона в Краматорске. Днем россияне направили ударные беспилотники на столицу. Все необходимые подразделения системы МВД задействованы в ликвидации последствий обстрелов", — добавил глава МВД.
Как писали Новини.LIVE, в Дымере одну из женщин удалось обнаружить примерно через 22 часа пребывания под завалами. Для расчистки территории спасатели задействовали тяжелую технику. Кроме того, поиск людей проводили с помощью специально обученных собак.
А глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил, что семерых жителей поврежденного дома временно обеспечили другим жильем. Некоторые жители отказались от предложенного расселения. В то же время помощь оказывают всем, кто в ней нуждается.