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Главная Киев В Киеве не хватает водителей для бесплатного транспорта

В Киеве не хватает водителей для бесплатного транспорта

Ua ru
9 ноября 2026 21:56
Эксклюзив
Бесплатный проезд в Киеве будет сложно ввести — адвокат Новини.LIVE
Мужчина возле общественного транспорта. Фото: Новини.LIVE

Адвокат Полина Марченко прокомментировала реализацию инициативы о бесплатном проезде в наземном общественном транспорте Киева. По её мнению, столица может столкнуться с проблемой нехватки водителей, ведь в настоящее время наблюдается дефицит персонала, а спрос может осложнить ситуацию.

Об этом она заявила в эфире Вечір.LIVE.

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Почему бесплатный проезд в Киеве может быть сложно ввести

Адвокат Полина Марченко отметила в прямом эфире Вечір.LIVE, что реализация бесплатного проезда на наземном транспорте станет непростой задачей. Ведь увеличение числа пассажиров создаст дополнительный спрос на транспорт, а в настоящее время в городе наблюдается дефицит водителей. Не все работники имеют отсрочку от мобилизации.

"Мы должны понимать, что увеличится количество желающих передвигаться на наземном транспорте. […] Сейчас и так уже существует кризис с работниками, которые будут даже управлять этим наземным транспортом", — сказала она.

Полина Марченко напомнила, что освобождение работников от мобилизации полностью зависит от критичности предприятия, ведь не все предприятия имеют возможность освободить 100% персонала, у некоторых этот процент составляет всего 50%. Именно поэтому, по её мнению, эта инициатива сложна для реализации. Она рассказала о своём опыте работы — водителей частных автобусов могли мобилизовать непосредственно при пересечении границы.

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"Были случаи, когда на международных рейсах, на частных автобусных маршрутах, едет огромный двухэтажный автобус с пассажирами, а водителя на границе останавливают, вызывают в ТЦК и мобилизуют. В результате автобус стоит и ждет 5–6 часов, пока приедет новый водитель. Как говорится, такие ситуации действительно есть, и они не единичны", — добавила она.

Мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания сообщил, что в столице могут ввести бесплатный проезд на наземном транспорте в случае затруднений с метрополитеном и переправой по мостам через Днепр. По его мнению, киевлянам нужно предоставить возможность пользоваться транспортом, несмотря на перебои с электроснабжением или проблемы с мостами.

Новини.LIVE сообщали, что мэр Виталий Кличко отреагировал на такое предложение. Он отметил, что, несмотря на техническую возможность выпустить дополнительные автобусы на дороги, в столице острая нехватка водителей.

Киев транспорт мобилизация водители общественный транспорт
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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