В Киеве начали устанавливать главную елку страны — фоторепортаж

Дата публикации 28 ноября 2025 16:08
Главная елка в Киеве — в каком стиле, где установили и когда открытие
Елка на Софиевской площади. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 28 ноября, на Софийской площади в Киеве начали устанавливать главную елку Украины. Каркас 16-метрового новогоднего дерева уже собран.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Читайте также:

Главная елка 2025 — в каком стиле и когда открытие

Вокруг каркаса установлены коробки с игрушками и ветви елки. Приобщиться к украшению елки смогут все желающие горожане и гости столицы. На ней будет более 10 тысяч игрушек.

ялинка
Каркас елки на Софиевской площади. Фото: Новини.LIVE

Новогоднее дерево в стиле Софии Киевской будет называться "Дыхание веков". Его оденут в пастельные оттенки с теплым сиянием.

головна ялинка 2025
Низ новогодней елки украшают ветвями. Фото: Новини.LIVE

Рядом планируют обустроить каток и несколько ярмарочных домиков. Больших концертов не будет.

новорічна ялинка на Софіївській площі
Ветки елки с украшениями. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что хотя традиционно открытие елки происходит на День святого Николая (по новому календарю 6 декабря), однако по словам директора компании Folk Ukraine, которая и занимается установкой елки, торжества могут состояться в четверг, 4 декабря.

прикраси
Мужчина составляет веточки для елки. Фото: Новини.LIVE

Добавим, что с начала полномасштабного вторжения елку устанавливают за средства меценатов.

Напомним, ранее сообщалось, когда в столице заработают елочные ярмарки.

Также мы писали, когда стоит ставить елку в декабре по лунному календарю.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
