Главная елка в Киеве — в каком стиле, где установили и когда открытие

Елка на Софиевской площади. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 28 ноября, на Софийской площади в Киеве начали устанавливать главную елку Украины. Каркас 16-метрового новогоднего дерева уже собран.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Вокруг каркаса установлены коробки с игрушками и ветви елки. Приобщиться к украшению елки смогут все желающие горожане и гости столицы. На ней будет более 10 тысяч игрушек.

Каркас елки на Софиевской площади. Фото: Новини.LIVE

Новогоднее дерево в стиле Софии Киевской будет называться "Дыхание веков". Его оденут в пастельные оттенки с теплым сиянием.

Низ новогодней елки украшают ветвями. Фото: Новини.LIVE

Рядом планируют обустроить каток и несколько ярмарочных домиков. Больших концертов не будет.

Ветки елки с украшениями. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что хотя традиционно открытие елки происходит на День святого Николая (по новому календарю 6 декабря), однако по словам директора компании Folk Ukraine, которая и занимается установкой елки, торжества могут состояться в четверг, 4 декабря.

Мужчина составляет веточки для елки. Фото: Новини.LIVE

Добавим, что с начала полномасштабного вторжения елку устанавливают за средства меценатов.

