В Киеве погиб работник предприятия "Киевтеплоэнерго"

В Киеве на рабочем месте умер работник "Киевтеплоэнерго" на рабочем месте
Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 23:23
Работник "Киевтеплоэнерго". Иллюстративное фото: АР
В Киеве погиб 66-летний работник предприятия "Киевтеплоэнерго". Мужчина умер во время выполнения служебных обязанностей на одном из объектов критической инфраструктуры.
Об этом сообщает КГГА в Telegram в пятницу, 30 января.
Реклама
Читайте также:
Погиб предприятия "Киевтеплоэнерго"
Причины смерти будут устанавливать судебно-медицинские эксперты.
В городской администрации выразили искренние соболезнования семье погибшего и его коллегам.
Напомним, что недавно в Киеве погиб энергетик при исполнении служебных обязанностей.
А также в Киеве во время аварийно-восстановительных работ на одном из энергетических объектов погиб спасатель-верхолаз.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама