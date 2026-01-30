Видео
Україна
Видео

В Киеве на рабочем месте умер работник "Киевтеплоэнерго" на рабочем месте

В Киеве на рабочем месте умер работник "Киевтеплоэнерго" на рабочем месте

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 23:23
В Киеве погиб работник предприятия "Киевтеплоэнерго"
Работник "Киевтеплоэнерго". Иллюстративное фото: АР

В Киеве погиб 66-летний работник предприятия "Киевтеплоэнерго". Мужчина умер во время выполнения служебных обязанностей на одном из объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщает КГГА в Telegram в пятницу, 30 января.

У Києві на робочому місці помер працівник "Київтеплоенерго" - фото 1
Пост КГГА. Фото: скриншот

Погиб предприятия "Киевтеплоэнерго"

Причины смерти будут устанавливать судебно-медицинские эксперты.

В городской администрации выразили искренние соболезнования семье погибшего и его коллегам.

Напомним, что недавно в Киеве погиб энергетик при исполнении служебных обязанностей.

А также в Киеве во время аварийно-восстановительных работ на одном из энергетических объектов погиб спасатель-верхолаз.

Киев смерть теплоэнерго гибель энергетики
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
