В КГВА ответили, согласовывали ли рекомендации Кличко уезжать из Киева

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Фото: Ткаченко/Facebook

В Киевской городской военной администрации (КГВА) заявили, что никаких решений об эвакуации из Киева не принимали. А рекомендации по выезду из города не согласовывались и не рассматривались Советом обороны.

Об этом заявила пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп в эфире "Київського часу" в пятницу, 9 января.

Реклама

Читайте также:

В КГВА опровергли слухи о решении об эвакуации из Киева

Пресс-секретарь подчеркнула, что рекомендации мэра Виталия Кличко о выезде из города не были согласованы с КГВА и не рассматривались Советом обороны. По ее словам, никаких решений об эвакуации населения не принимали.

Представительница КГВА сообщила, что теплоснабжение в столице постепенно восстанавливается: в большинстве домов тепло начнет возвращаться уже этой ночью, в других районах — в течение выходных.

Екатерина Поп отметила, что водоснабжение также восстанавливают, однако на верхних этажах возможны задержки из-за отсутствия электроэнергии для работы насосов.

Пресс-секретарь уточнила, что без света оставались 417 тысяч потребителей, а не 470 тысяч, как сообщалось ранее. После восстановления тепла нагрузка на электросети уменьшится, и город постепенно вернется к привычному режиму.

Напомним, что ранее городской голова столицы Кличко призвал горожан уехать из Киева на фоне последствий массированного удара РФ.

В свою очередь, президент Зеленский рассказал о ходе восстановительных работ после массированного российского обстрела.