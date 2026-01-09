Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В КГВА ответили, согласовывали ли решение об эвакуации из Киева

В КГВА ответили, согласовывали ли решение об эвакуации из Киева

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 20:09
В КГВА ответили, согласовывали ли рекомендации Кличко уезжать из Киева
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Фото: Ткаченко/Facebook

В Киевской городской военной администрации (КГВА) заявили, что никаких решений об эвакуации из Киева не принимали. А рекомендации по выезду из города не согласовывались и не рассматривались Советом обороны.

Об этом заявила пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп в эфире "Київського часу" в пятницу, 9 января.

Реклама
Читайте также:

В КГВА опровергли слухи о решении об эвакуации из Киева

Пресс-секретарь подчеркнула, что рекомендации мэра Виталия Кличко о выезде из города не были согласованы с КГВА и не рассматривались Советом обороны. По ее словам, никаких решений об эвакуации населения не принимали.

Представительница КГВА сообщила, что теплоснабжение в столице постепенно восстанавливается: в большинстве домов тепло начнет возвращаться уже этой ночью, в других районах — в течение выходных.

Екатерина Поп отметила, что водоснабжение также восстанавливают, однако на верхних этажах возможны задержки из-за отсутствия электроэнергии для работы насосов.

Пресс-секретарь уточнила, что без света оставались 417 тысяч потребителей, а не 470 тысяч, как сообщалось ранее. После восстановления тепла нагрузка на электросети уменьшится, и город постепенно вернется к привычному режиму.

Напомним, что ранее городской голова столицы Кличко призвал горожан уехать из Киева на фоне последствий массированного удара РФ.

В свою очередь, президент Зеленский рассказал о ходе восстановительных работ после массированного российского обстрела.

Виталий Кличко Киев эвакуация обстрелы война в Украине атака КМВА
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации