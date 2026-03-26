Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Кличко высказался о перспективах восстановления Дарницкой ТЭЦ

Кличко высказался о перспективах восстановления Дарницкой ТЭЦ

Ua ru
Дата публикации 26 марта 2026 22:41
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что перспективы восстановления Дарницкой теплоэлектростанции оптимистичны. Объект находится в частных руках и владельцы обещают восстановить все системы.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Виталий Кличко сообщил журналистам 26 марта.

Восстановление Дарницкой ТЭЦ

По словам Кличко, владельцы энергообъекта заверили, что восстановят все системы и вернут отопление на территории, которые покрывает ТЭЦ.

"Перспектива восстановления оптимистичная. Я так могу сказать. Дарницкая ТЭЦ находится в частных руках, она не принадлежит общине Киева. Была продана еще 20 лет назад. Но владельцы уверяют, что они смогут восстановить все системы работы и отопления на этой территории", — сказал городской голова.

Отметим, россияне неоднократно атаковали Дарницкую ТЭЦ. По данным эксперта Владимира Омельченко, для того, чтобы восстановить ее хотя бы до такого состояния, в котором она была до обстрелов, придется потратить миллионы евро.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Лесю Забуранную, восстановление Дарницкой ТЭЦ будет происходить при поддержке государства.

В то же время Денис Шмыгаль заявил, что национализировать Дарницкую ТЭЦ не будут. Государство лишь собирается помочь ее восстанавливать. Украина получает оборудование из списанных ТЭЦ от партнеров для быстрого восстановления украинских станций.

Виталий Кличко Киев ТЭЦ
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации