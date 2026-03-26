Кличко высказался о перспективах восстановления Дарницкой ТЭЦ

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что перспективы восстановления Дарницкой теплоэлектростанции оптимистичны. Объект находится в частных руках и владельцы обещают восстановить все системы.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Виталий Кличко сообщил журналистам 26 марта.

По словам Кличко, владельцы энергообъекта заверили, что восстановят все системы и вернут отопление на территории, которые покрывает ТЭЦ.

"Перспектива восстановления оптимистичная. Я так могу сказать. Дарницкая ТЭЦ находится в частных руках, она не принадлежит общине Киева. Была продана еще 20 лет назад. Но владельцы уверяют, что они смогут восстановить все системы работы и отопления на этой территории", — сказал городской голова.

Отметим, россияне неоднократно атаковали Дарницкую ТЭЦ. По данным эксперта Владимира Омельченко, для того, чтобы восстановить ее хотя бы до такого состояния, в котором она была до обстрелов, придется потратить миллионы евро.

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Лесю Забуранную, восстановление Дарницкой ТЭЦ будет происходить при поддержке государства.

В то же время Денис Шмыгаль заявил, что национализировать Дарницкую ТЭЦ не будут. Государство лишь собирается помочь ее восстанавливать. Украина получает оборудование из списанных ТЭЦ от партнеров для быстрого восстановления украинских станций.