Кличко высказался о перспективах восстановления Дарницкой ТЭЦ
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что перспективы восстановления Дарницкой теплоэлектростанции оптимистичны. Объект находится в частных руках и владельцы обещают восстановить все системы.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом Виталий Кличко сообщил журналистам 26 марта.
По словам Кличко, владельцы энергообъекта заверили, что восстановят все системы и вернут отопление на территории, которые покрывает ТЭЦ.
"Перспектива восстановления оптимистичная. Я так могу сказать. Дарницкая ТЭЦ находится в частных руках, она не принадлежит общине Киева. Была продана еще 20 лет назад. Но владельцы уверяют, что они смогут восстановить все системы работы и отопления на этой территории", — сказал городской голова.
Отметим, россияне неоднократно атаковали Дарницкую ТЭЦ. По данным эксперта Владимира Омельченко, для того, чтобы восстановить ее хотя бы до такого состояния, в котором она была до обстрелов, придется потратить миллионы евро.
Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Лесю Забуранную, восстановление Дарницкой ТЭЦ будет происходить при поддержке государства.
В то же время Денис Шмыгаль заявил, что национализировать Дарницкую ТЭЦ не будут. Государство лишь собирается помочь ее восстанавливать. Украина получает оборудование из списанных ТЭЦ от партнеров для быстрого восстановления украинских станций.
