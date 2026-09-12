Россия 12 сентября нанесла удар по Киевской области: повреждены автомобили, дома и объект УЗ

Спасатели. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские оккупанты в субботу, 12 сентября, вновь нанесли удар по Киевской области. Под ударом противника оказались три района — Броварской, Вышгородский и Фастовский. К счастью, люди не пострадали, но нанесены значительные повреждения.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Киевской области 12 сентября

"Вражеская атака на Киевскую область не прекращается. Службы продолжают фиксировать последствия и работать на местах", — говорится в сообщении.

В настоящее время повреждения зафиксированы в трех районах Киевской области.

В Броварском районе в результате обстрела пострадал автомобиль, а также выбиты окна в многоквартирном доме. Кроме того, осколки повредили крышу частного жилого дома.

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В Вышгородском районе поврежден автомобиль, а в Фастовском — объект Укрзализныци.

"К счастью, жертв и пострадавших нет. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких", — говорится в сообщении.

Пост Киевской ОВА. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на экономиста Алексея Куща, российские удары по автозаправочным станциям в Киеве могут преследовать не только инфраструктурную, но и психологическую цель. РФ стремится повредить важные объекты и посеять панику.

Кроме того, 11 сентября Россия атаковала Киев, в результате чего пострадали восемь человек. Однако впоследствии двое раненых, получивших травмы во время удара по одной из АЗС, скончались.