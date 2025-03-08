В Киево-Печерской лавре упал крест с купола храма - спасатели сняли его

Спасатели снимают крест. Фото: ГСЧС

На территории Киево-Печерской лавры в столице в субботу, 8 марта, частично упал крест с купола храма. Сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций спустили его на землю.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киева в Facebook.

Читайте также:

В Лавре упал крест

В ГСЧС уточнили, что в 13:05 получили сообщение о необходимости помощи в переулке Лаврском. На месте спасатели установили, что на куполе одного из храмов частично завалился крест.

Спасатели снимают крест. Фото: ГСЧС

Спасатели сняли крест. Фото: ГСЧС

Спасатели сняли крест. Фото: ГСЧС

Спасатели с крестом. Фото: ГСЧС

Спасатели с крестом. Фото: ГСЧС

"Для безопасного демонтажа конструкции спасатели использовали автоколенчатый подъемник", — уточнили в сообщении.

Так, сотрудники ГСЧС поднялись к кресту, осторожно срезали проволоку и безопасно спустили крест на землю.

Скриншот поста ГСЧС

Напомним, в Киеве сегодня под асфальт провалились три автомобиля из-за проседания покрытия.

Также мы писали, что в Киеве сегодня ухудшилось качество воздуха, что может влиять на самочувствие жителей города.