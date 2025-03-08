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В Киево-Печерской лавре упал крест с храма

8 марта 2025 18:56
Евгения Брюховецкая - редактор
В Киево-Печерской лавре упал крест с купола храма - спасатели сняли его
Спасатели снимают крест. Фото: ГСЧС
Евгения Брюховецкая - редактор

На территории Киево-Печерской лавры в столице в субботу, 8 марта, частично упал крест с купола храма. Сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций спустили его на землю.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киева в Facebook.

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В ГСЧС уточнили, что в 13:05 получили сообщение о необходимости помощи в переулке Лаврском. На месте спасатели установили, что на куполе одного из храмов частично завалился крест.

Обрушенный крест с купола храма Киево-Печерской лавры
Спасатели снимают крест. Фото: ГСЧС
Спасатели ГСЧС спускают крест в Киево-Печерской лавре
Спасатели сняли крест. Фото: ГСЧС
Поврежденный крест после обвала в Киево-Печерской лавре
Спасатели сняли крест. Фото: ГСЧС
Последствия падения креста в Киево-Печерской лавре - фото
Спасатели с крестом. Фото: ГСЧС
Крест, упавший с купола храма в Киеве, на земле
Спасатели с крестом. Фото: ГСЧС

"Для безопасного демонтажа конструкции спасатели использовали автоколенчатый подъемник", — уточнили в сообщении.

Так, сотрудники ГСЧС поднялись к кресту, осторожно срезали проволоку и безопасно спустили крест на землю.

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Скриншот поста ГСЧС

Напомним, в Киеве сегодня под асфальт провалились три автомобиля из-за проседания покрытия.

Также мы писали, что в Киеве сегодня ухудшилось качество воздуха, что может влиять на самочувствие жителей города.

Киев ГСЧС Киево-Печерская лавра храмы спасатели
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