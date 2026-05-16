Главная Киев Удар РФ по Киеву: погибли сотрудники ресторана "Итальянская Редакция"

Дата публикации 16 мая 2026 00:08
Руководитель ресторана "Итальянская Редакция" Иван Могильный. Фото: скриншот

В ночь на 14 мая в Киеве во время массированной атаки РФ была разрушена многоэтажка. Вражеский удар ракетой унес жизни двух сотрудников сети ресторанов и отелей First Line Group.

Об этом в соцсетях сообщила команда семьи ресторанов First Line Group, передает Новини.LIVE.

Что известно о трагедии

В публикации в Instagram было указано, что во время ночной атаки на Киев с 13 на 14 мая, погибли двое коллег сети. В частности, вражеский удар унес жизнь руководителя ресторана "Итальянская Редакция" Ивана Могильного, а также флориста компании Ивана Носко.

"Вся семья First Line Group переживает эту потерю. Они были частью нашей команды — людьми, которые каждый день были рядом и делали каждый день светлее. Покойся с миром, ребята. Вы навсегда в наших сердцах", — говорится в сообщении.

Удар РФ по Києву: загинули працівники сім'ї ресторанів First Line Group - фото 1
Пост о гибели коллег First Line Group. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, российская ракета попала в многоэтажку, расположенную в Дарницком районе Киева. После этой атаки поисково-спасательные работы продолжались более 28 часов. На данный момент подтверждена гибель 24 человек, причем трое из них - это дети.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 15 мая, посетил разрушенную многоэтажку в столице и почтил память погибших. В этот день в Киеве был объявлен траур.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
