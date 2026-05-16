В Киеве осудили водителя, который на блокпосту насмерть сбил нацгвардейца
В Киеве суд вынес приговор водителю, который в 2023 году на большой скорости влетел в блокпост в Святошинском районе и сбил двух военнослужащих Нацгвардии. Один из нацгвардейцев погиб на месте, еще один получил травмы.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает Новини.LIVE.
Водителя, совершившего смертельное ДТП, приговорили к 7 годам заключения
Святошинский районный суд признал водителя виновным в совершении смертельного ДТП и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы. Также его лишили права управлять транспортными средствами сроком на три года.
Авария произошла в июле 2023 года во время действия комендантского часа. По данным следствия, 23-летний водитель двигался по Берестейскому проспекту со скоростью не менее 134,52 км/ч, что более чем вдвое превышало разрешенную скорость на этом участке дороги.
Приближаясь к блокпосту, который был обозначен дорожными знаками "STOP — контроль" и другими предупреждениями о необходимости снижения скорости, водитель не затормозил вовремя. В результате он совершил наезд на двух военнослужащих, которые несли службу на блокпосту.
Один из нацгвардейцев от полученных травм погиб на месте происшествия, другой получил телесные повреждения средней степени тяжести.
После наезда водитель пытался остановить автомобиль, однако столкнулся еще с двумя машинами, которые находились вблизи блокпоста.
