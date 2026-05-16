Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве осудили водителя, который на блокпосту насмерть сбил нацгвардейца

В Киеве осудили водителя, который на блокпосту насмерть сбил нацгвардейца

Ua ru
Дата публикации 16 мая 2026 15:42
В Киеве осудили водителя, который на блокпосту насмерть сбил нацгвардейца
Место ДТП. Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве суд вынес приговор водителю, который в 2023 году на большой скорости влетел в блокпост в Святошинском районе и сбил двух военнослужащих Нацгвардии. Один из нацгвардейцев погиб на месте, еще один получил травмы.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает Новини.LIVE.

Водителя, совершившего смертельное ДТП, приговорили к 7 годам заключения

Святошинский районный суд признал водителя виновным в совершении смертельного ДТП и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы. Также его лишили права управлять транспортными средствами сроком на три года.

Авария произошла в июле 2023 года во время действия комендантского часа. По данным следствия, 23-летний водитель двигался по Берестейскому проспекту со скоростью не менее 134,52 км/ч, что более чем вдвое превышало разрешенную скорость на этом участке дороги.

Суд виніс вирок водію, який на смерть збив нацгвардійця
Экстренные службы на месте ДТП. Фото: kyiv.gp.gov.ua

Приближаясь к блокпосту, который был обозначен дорожными знаками "STOP — контроль" и другими предупреждениями о необходимости снижения скорости, водитель не затормозил вовремя. В результате он совершил наезд на двух военнослужащих, которые несли службу на блокпосту.

Читайте также:

Один из нацгвардейцев от полученных травм погиб на месте происшествия, другой получил телесные повреждения средней степени тяжести.

После наезда водитель пытался остановить автомобиль, однако столкнулся еще с двумя машинами, которые находились вблизи блокпоста.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 14 мая во время массированной российской атаки на Киев была разрушена многоэтажка. В результате ракетного удара погибли двое сотрудников сети ресторанов и отелей First Line Group.

Также сообщалось, что полиция Киевской области задержала мужчину, который 12 мая в Ирпене сбил 8-летнюю девочку на пешеходном переходе. Ребенок умер в больнице, а следователи открыли уголовное производство по факту смертельного ДТП.

ДТП суд Нацгвардия
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации