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Главная Киев Тариф на воду в Киеве могут повысить: Кличко назвал причины

Тариф на воду в Киеве могут повысить: Кличко назвал причины

Ua ru
3 сентября 2026 16:21
Кличко объяснил причины повышения тарифов на воду в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: пресс-служба Киевсовета

В Киеве могут повысить тариф на централизованное водоснабжение и водоотведение. Мэр столицы Виталий Кличко пояснил, что нынешний тариф не соответствует расходам "Киевводоканала". Среди причин он назвал подорожание электроэнергии, топлива и реагентов, а также критический дефицит работников.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Кличко.

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Кличко
Пост Виталия Кличко. Фото: скриншот

Кличко объяснил неизбежность повышения тарифов на водоснабжение

Кличко пояснил, что водоканалы не могут работать по старым тарифам из-за существенного подорожания электроэнергии, топлива и реагентов. По его словам, НКРЭКП рекомендовала повысить тарифы еще в 2024 году, однако тогда это решение не было реализовано.

"Во всех регионах наблюдается волна повышения тарифов на водоснабжение и водоотведение. Повысить их НКРЭКП рекомендовала еще в 2024 году. Однако это не было реализовано", — отметил Кличко.

По словам мэра, из-за отложенного пересмотра тарифов предприятия отрасли оказались в сложном финансовом положении.

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"Сектор водоснабжения сегодня фактически оказался на грани остановки работы. Мы понимаем, что людям тяжело", — заявил Кличко.

В то же время он подчеркнул, что расходы водоканалов за последние годы значительно выросли. Речь идет, в частности, о стоимости электроэнергии, топлива и реагентов, необходимых для очистки воды.

"Но тариф на воду — в то время, когда выросли тарифы на электроэнергию, цены на топливо и на реагенты — не может оставаться на прежнем уровне", — пояснил мэр.

Как писали Новини.LIVE, с 1 августа 2026 года в Киеве действуют новые правила оплаты проезда в общественном транспорте, в частности билет на 90 минут за 60 гривен. Разовая поездка в метро, автобусах, троллейбусах, трамваях и на фуникулере стоит 30 гривен, а в большинстве маршруток — 25 гривен.

Также Новини.LIVE сообщали, что повышение стоимости проезда в общественном транспорте Киева влияет на рынок труда. Работники с невысокими зарплатами, в частности бюджетники и медики, вынуждены увольняться из-за высокой стоимости ежедневных поездок. Больше всего эта проблема касается тех, кто добирается на работу с пересадками.

Виталий Кличко тарифы коммунальные услуги Киев водоснабжение
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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