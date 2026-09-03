Кличко объяснил причины повышения тарифов на воду в Киеве

Тариф на воду в Киеве могут повысить: Кличко назвал причины
В Киеве могут повысить тариф на централизованное водоснабжение и водоотведение. Мэр столицы Виталий Кличко пояснил, что нынешний тариф не соответствует расходам "Киевводоканала". Среди причин он назвал подорожание электроэнергии, топлива и реагентов, а также критический дефицит работников.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Кличко.
Кличко объяснил неизбежность повышения тарифов на водоснабжение
Кличко пояснил, что водоканалы не могут работать по старым тарифам из-за существенного подорожания электроэнергии, топлива и реагентов. По его словам, НКРЭКП рекомендовала повысить тарифы еще в 2024 году, однако тогда это решение не было реализовано.
"Во всех регионах наблюдается волна повышения тарифов на водоснабжение и водоотведение. Повысить их НКРЭКП рекомендовала еще в 2024 году. Однако это не было реализовано", — отметил Кличко.
По словам мэра, из-за отложенного пересмотра тарифов предприятия отрасли оказались в сложном финансовом положении.
"Сектор водоснабжения сегодня фактически оказался на грани остановки работы. Мы понимаем, что людям тяжело", — заявил Кличко.
В то же время он подчеркнул, что расходы водоканалов за последние годы значительно выросли. Речь идет, в частности, о стоимости электроэнергии, топлива и реагентов, необходимых для очистки воды.
"Но тариф на воду — в то время, когда выросли тарифы на электроэнергию, цены на топливо и на реагенты — не может оставаться на прежнем уровне", — пояснил мэр.
Как писали Новини.LIVE, с 1 августа 2026 года в Киеве действуют новые правила оплаты проезда в общественном транспорте, в частности билет на 90 минут за 60 гривен. Разовая поездка в метро, автобусах, троллейбусах, трамваях и на фуникулере стоит 30 гривен, а в большинстве маршруток — 25 гривен.
Также Новини.LIVE сообщали, что повышение стоимости проезда в общественном транспорте Киева влияет на рынок труда. Работники с невысокими зарплатами, в частности бюджетники и медики, вынуждены увольняться из-за высокой стоимости ежедневных поездок. Больше всего эта проблема касается тех, кто добирается на работу с пересадками.