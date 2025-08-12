В Киеве предлагают переименовать восемь станций метро

Метро Киева. Фото: Новини.LIVE

В Киеве предлагают изменить названия восьми станций метро. Известно, что на сайте Киевского городского совета появилась соответствующая петиция.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн.

Реклама

Читайте также:

Как предлагают изменить названия станций метро в Киеве

Автор петиции Андрей Патлатюк объяснил, что станции метро вводят в заблуждение горожан и гостей Киева, поскольку их расположение не соответствует названиям.

Он предлагает следующие варианты:

"Дарницу" изменить на "Детский мир", поскольку станция расположена в Днепровском районе возле с большим ТРЦ "Детский мир";

"Черниговскую" — на "Парк Киото", поскольку есть зеленая зона, которая посвящена Японии;

"Лесную" — на "Броварскую";

"Берестейскую" — на "Грушки";

"Минскую" — на "Погоня", чтобы отказаться от белорусских ассоциаций;

"Тараса Шевченко" — на "Подольская", чтобы избежать избытка топонимов с Кобзарем;

"Красный Хутор" — на "Никольский лес", поскольку корректнее географически;

закрытую "Мостицкую" — на "Беличе Поле".

Петиция на сайте Киевсовета. Фото: скриншот

Сейчас петицию подписали 43 человека, что возмутило автора петиции, поскольку она может быть "забытой".

Напомним, в Киеве планировали построить еще одну станцию метро между "Житомирской" и "Святошинской".

Ранее стало известно, что Киевский метрополитен стал рекордсменом убытков среди всех городов Украины.