Главная Киев В Киеве предлагают изменить названия станций метро — варианты

В Киеве предлагают изменить названия станций метро — варианты

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 17:39
В Киеве предлагают переименовать восемь станций метро
Метро Киева. Фото: Новини.LIVE

В Киеве предлагают изменить названия восьми станций метро. Известно, что на сайте Киевского городского совета появилась соответствующая петиция.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн.

Читайте также:

Как предлагают изменить названия станций метро в Киеве

Автор петиции Андрей Патлатюк объяснил, что станции метро вводят в заблуждение горожан и гостей Киева, поскольку их расположение не соответствует названиям.

Он предлагает следующие варианты:

  • "Дарницу" изменить на "Детский мир", поскольку станция расположена в Днепровском районе возле с большим ТРЦ "Детский мир";
  • "Черниговскую" — на "Парк Киото", поскольку есть зеленая зона, которая посвящена Японии;
  • "Лесную" — на "Броварскую";
  • "Берестейскую" — на "Грушки";
  • "Минскую" — на "Погоня", чтобы отказаться от белорусских ассоциаций;
  • "Тараса Шевченко" — на "Подольская", чтобы избежать избытка топонимов с Кобзарем;
  • "Красный Хутор" — на "Никольский лес", поскольку корректнее географически;
  • закрытую "Мостицкую" — на "Беличе Поле".
Петиция на сайте Киевсовета. Фото: скриншот

Сейчас петицию подписали 43 человека, что возмутило автора петиции, поскольку она может быть "забытой".

Напомним, в Киеве планировали построить еще одну станцию метро между "Житомирской" и "Святошинской".

Ранее стало известно, что Киевский метрополитен стал рекордсменом убытков среди всех городов Украины.

Киев метро Киевсовет петиция станции метро
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
