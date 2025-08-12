В Киеве предлагают переименовать восемь станций метро

В Киеве предлагают изменить названия станций метро — варианты
В Киеве предлагают изменить названия восьми станций метро. Известно, что на сайте Киевского городского совета появилась соответствующая петиция.
Как предлагают изменить названия станций метро в Киеве
Автор петиции Андрей Патлатюк объяснил, что станции метро вводят в заблуждение горожан и гостей Киева, поскольку их расположение не соответствует названиям.
Он предлагает следующие варианты:
- "Дарницу" изменить на "Детский мир", поскольку станция расположена в Днепровском районе возле с большим ТРЦ "Детский мир";
- "Черниговскую" — на "Парк Киото", поскольку есть зеленая зона, которая посвящена Японии;
- "Лесную" — на "Броварскую";
- "Берестейскую" — на "Грушки";
- "Минскую" — на "Погоня", чтобы отказаться от белорусских ассоциаций;
- "Тараса Шевченко" — на "Подольская", чтобы избежать избытка топонимов с Кобзарем;
- "Красный Хутор" — на "Никольский лес", поскольку корректнее географически;
- закрытую "Мостицкую" — на "Беличе Поле".
Сейчас петицию подписали 43 человека, что возмутило автора петиции, поскольку она может быть "забытой".
Напомним, в Киеве планировали построить еще одну станцию метро между "Житомирской" и "Святошинской".
Ранее стало известно, что Киевский метрополитен стал рекордсменом убытков среди всех городов Украины.
