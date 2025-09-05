Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Житний рынок скоро могут продать — Кличко собирает Киевсовет

Житний рынок скоро могут продать — Кличко собирает Киевсовет

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 13:39
В Киеве готовятся продать Житний рынок — что известно
Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE

Глава Общественного совета при Киевской городской государственной администрации Геннадий Кривошея рассказал, что на следующей неделе могут продать Житний рынок. По его словам, сессия Киевсовета планирует собраться уже 11 сентября.

Об этом Геннадий Кривошея сообщил в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Житний рынок в Киеве

Кривошея рассказал, что мэр Виталий Кличко внес на повестку дня два вопроса, чтобы депутаты решили судьбу Житнего рынка.

null
Решение Киевского городского совета. Фото: скриншот

"Земли нет, то у вас начались договорняки по имуществу? Где отчеты о работе рынка за последние 10 лет? Где и кто понес ответственность за то что довели рынок до такой ситуации? Я думаю, что депутаты понимают свою ответственность перед обществом!" — эмоционально отреагировал Кривошея.

Житній ринок
Житний рынок. Фото: instagram.com/honcharenko_anton_27

По словам главы Общественного совета при КГГА, если рынок продадут, то это будет преступлением. Кривошея призвал депутатов рассматривать другие вопросы, например, утвердить программу по финансированию восстановления домов, пострадавших от российских обстрелов.

Он также напомнил, что комиссия имущества не поддержала решение по этому вопросу, а комиссия предпринимательства — отклонила проект.

null
Решение комиссий. Фото: скриншот
null
Пост Кривошея. Фото: скриншот

Продажа Житнего рынка — что предшествовало

В январе стало известно, что в Киевсовете зарегистрировали проект решения о продаже Житнего рынка. Кривошея предполагал, что на его месте может появиться очередная застройка.

"Новый владелец, что захочет то и сделает с рынком. Горький опыт сноса исторических и знаковых зданий у Киева мы уже имеем", — писал он.

Кроме того, на сайте Киевсовета публиковали проект "О сохранении функционала, внешнего вида и целостности единого имущественного комплекса "Житний рынок".

Там говорится, что за более чем 44 года работы на рынке ни разу не осуществляли капитальных ремонтов, что привело к ухудшению технического состояния здания. В проекте говорится, что приватизация позволит "начать немедленное улучшение объекта", а также "уменьшит нагрузку на бюджет".

"Ситуация требует быстрого и оптимального решения, самым эффективным из которых является приватизация Житнего рынка через электронную торговую систему "Прозорро Продажи", — говорится на сайте.

Известно, что Житний рынок на Подоле является одним из древнейших в Киеве, а здание для него возвели в 1980 году.

Напомним, REIT-компания Inzhur предложила проект реставрации и обновления комплекса Житнего рынка.

Ранее шеф-повар Евгений Клопотенко заявил, что рынок планируют превратить в современный фудхолл на 600 мест.

Виталий Кличко Киев рынок Киевсовет продажа
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации