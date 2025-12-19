Цена достройки метро на Виноградарь выросла в шесть раз - Витренко

Строительство метро на Виноградаре. Фото: Автострада

Стоимость достройки метро на Виноградарь в Киеве выросла в шесть раз по сравнению с первоначальными планами. Первоначальная цена строительства была значительно меньше.

Об этом сообщил депутат Киевсовета Андрей Витренко в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык в Киевсовете.

Реклама

Читайте также:

Цена достройки метро на Виноградарь

По словам депутата, проект будут реализовывать за средства городского бюджета, а общая сметная стоимость работ сейчас составляет почти 24 млрд гривен — тогда как на старте строительства речь шла примерно о 4 млрд.

Стоит отметить, что ранее Андрей Витренко в эфире "Київського часу" сообщал, что к объекту ограничен доступ.

По его словам, представители Киевсовета фактически не могут посетить станции метро на Виноградаре и оценить реальное состояние выполнения работ, поскольку посещение запрещено из соображений охраны труда. Это делает невозможным полноценный депутатский контроль за ходом строительства.

Отдельно депутат предупредил, что городу снова могут предложить привлечение кредитных средств для достройки линии. Такой сценарий, по его словам, может привести к дальнейшей финансовой нагрузке на городской бюджет и потенциальному повышению стоимости проезда в общественном транспорте.

Дополнительные вопросы к проекту возникают и относительно обоснованности отдельных расходов. Журналистка проекта "Наша справа" Мария Гураль выяснила, что части дополнительных расходов можно было избежать при наличии утвержденного Генерального плана Киева.

В частности, городу не пришлось бы тратить 324 млн гривен на перенос линий электропередач в зоне строительства станций метро "Мостицкая" и "Проспект Правды".

Напомним, что ранее Андрей Витренко заявил, что у него есть сомнения относительно обещаний руководства киевского метрополитена о введении в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды", а также запуска метро на Виноградарь.

А до этого глава "Киевского метрополитена" Виктор Выговский раскрыл планы по завершению основных конструкций станций "Мостицкая" и "Проспект Правды".