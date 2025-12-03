Метро на Виноградаре - когда достроят

Стало известно, когда запустят метро на Виноградарь в Киеве
Руководитель Руководитель "Киевского метрополитена" Виктор Выговский сообщил о планах по завершению основных конструкций станций "Мостицкая" и "Проспект Правды". После этого можно рассматривать запуск метрополитена на Виноградарь.
Об этом сообщает ua.news.
Метро на Виноградаре
По словам Выговского, предварительно завершение строительства планируется на 2027 год, однако финансирование проекта может задерживаться в связи с войной.
До этого городской голова Виталий Кличко заявлял, что первая из станций новой ветки может принять пассажиров уже в 2026 году. Однако Выговский отметил, что движение поездов станет возможным только после завершения работ сразу на на двух станциях.
Инициативу по расширению метрополитена на Виноградарь запустили еще в конце 2017 года, выделив на на проект более 11 миллиардов гривен. Тогда планировалось открыть ветку в 2020-м, однако процесс затягивался из-за проблем с тендерами — их отменяли и вновь объявляли заново.
В результате подряд на строительство получила компания "Киевметрострой". Она предложила выполнить работы за сумму на 12 миллионов гривен ниже конкурентов.
Напомним, что в Киевсовете предложили сделать бесплатным проезд в метро до конца войны.
А до этого эксперт заявил, что аварии в метро Киева могут произойти снова из-за критического состояния.
Читайте Новини.LIVE!