Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Стало известно, когда запустят метро на Виноградарь в Киеве

Стало известно, когда запустят метро на Виноградарь в Киеве

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 22:07
Метро на Виноградаре - когда достроят
Строительство метро на Виноградаре. Фото: Автострада

Руководитель Руководитель "Киевского метрополитена" Виктор Выговский сообщил о планах по завершению основных конструкций станций "Мостицкая" и "Проспект Правды". После этого можно рассматривать запуск метрополитена на Виноградарь.

Об этом сообщает ua.news.

Реклама
Читайте также:

Метро на Виноградаре

По словам Выговского, предварительно завершение строительства планируется на 2027 год, однако финансирование проекта может задерживаться в связи с войной.

До этого городской голова Виталий Кличко заявлял, что первая из станций новой ветки может принять пассажиров уже в 2026 году. Однако Выговский отметил, что движение поездов станет возможным только после завершения работ сразу на на двух станциях.

Инициативу по расширению метрополитена на Виноградарь запустили еще в конце 2017 года, выделив на  на проект более 11 миллиардов гривен. Тогда планировалось открыть ветку в 2020-м, однако процесс затягивался из-за проблем с тендерами — их отменяли и вновь объявляли заново.

В результате подряд на строительство получила компания "Киевметрострой". Она предложила выполнить работы за сумму на 12 миллионов гривен ниже конкурентов.

Напомним, что в Киевсовете предложили сделать бесплатным проезд в метро до конца войны.

А до этого эксперт заявил, что аварии в метро Киева могут произойти снова из-за критического состояния.

Киев метро столица метрополитен станции метро
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации