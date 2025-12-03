Метро на Виноградаре - когда достроят

Строительство метро на Виноградаре. Фото: Автострада

Руководитель Руководитель "Киевского метрополитена" Виктор Выговский сообщил о планах по завершению основных конструкций станций "Мостицкая" и "Проспект Правды". После этого можно рассматривать запуск метрополитена на Виноградарь.

Об этом сообщает ua.news.

Реклама

Читайте также:

Метро на Виноградаре

По словам Выговского, предварительно завершение строительства планируется на 2027 год, однако финансирование проекта может задерживаться в связи с войной.

До этого городской голова Виталий Кличко заявлял, что первая из станций новой ветки может принять пассажиров уже в 2026 году. Однако Выговский отметил, что движение поездов станет возможным только после завершения работ сразу на на двух станциях.

Инициативу по расширению метрополитена на Виноградарь запустили еще в конце 2017 года, выделив на на проект более 11 миллиардов гривен. Тогда планировалось открыть ветку в 2020-м, однако процесс затягивался из-за проблем с тендерами — их отменяли и вновь объявляли заново.

В результате подряд на строительство получила компания "Киевметрострой". Она предложила выполнить работы за сумму на 12 миллионов гривен ниже конкурентов.

Напомним, что в Киевсовете предложили сделать бесплатным проезд в метро до конца войны.

А до этого эксперт заявил, что аварии в метро Киева могут произойти снова из-за критического состояния.