Ціна добудови метро на Виноградар зросла в шість разів - Вітренко

Вартість добудови метро на Виноградар у Києві зросла в шість разів порівняно з початковими планами. Початнова ціна будівництва була значно меншою.

Про це повідомив депутат Київради Андрій Вітренко у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик у Київраді.

Ціна добудови метро на Виноградар

За словами депутата, проєкт реалізовуватимуть за кошти міського бюджету, а загальна кошторисна вартість робіт нині становить майже 24 млрд гривень — тоді як на старті будівництва йшлося приблизно про 4 млрд.

Варто зазначити, що раніше Андрій Вітренко в ефірі "Київського часу" повідомляв, що до об’єкта обмежений доступ.

За його словами, представники Київради фактично не можуть відвідати станції метро на Виноградарі та оцінити реальний стан виконання робіт, оскільки відвідування заборонене з міркувань охорони праці. Це унеможливлює повноцінний депутатський контроль за ходом будівництва.

Окремо депутат попередив, що місту знову можуть запропонувати залучення кредитних коштів для добудови лінії. Такий сценарій, за його словами, може мати наслідком подальше фінансове навантаження на міський бюджет і потенційне підвищення вартості проїзду в громадському транспорті.

Додаткові питання до проєкту виникають і щодо обґрунтованості окремих витрат. Журналістка проєкту "Наша Справа" Марія Гураль з’ясувала, що частини додаткових витрат можна було уникнути за наявності затвердженого Генерального плану Києва.

Зокрема, місту не довелося б витрачати 324 млн гривень на перенесення ліній електропередач у зоні будівництва станцій метро "Мостицька" та "Проспект Правди".

Нагадаємо, що раніше Андрій Вітренко заявив, що у нього є сумніви щодо обіцянь керівництва київського метрополітену про введення в експлуатацію станцій "Мостицька" та "Проспект Правди", а також запуску метро на Виноградар.

А до цього голова "Київського метрополітену" Віктор Вигівський розкрив плани щодо завершення основних конструкцій станцій "Мостицька" та "Проспект Правди".