"Киевтеплоэнерго" имеет миллиарды, но требует дополнительных средств

После отопительного сезона у "Киевтеплоэнерго" осталось более 11 миллиардов гривен. Еще 1,9 миллиарда гривен не успели потратить в течение всего прошлого года. Несмотря на наличие такой суммы, предприятие утверждает, что нуждается в дополнительном финансировании.

Об этом в эфире "Київського часу" 25 марта рассказал депутат Киевского городского совета Андрей Витренко, передает Новини.LIVE.

Зачем "Киевтеплоэнерго" дополнительное финансирование

"Нам пытаются навешать на уши историю о том, что надо срочно повлиять на уставный капитал "Киевтеплоэнерго" на 2,7 миллиарда гривен, чтобы предприятие было уверенно в прохождении этого года, чтобы они могли восстанавливать критическую инфраструктуру", — отметил представитель городского совета.

По его мнению, прежде чем делать такие запросы, коммунальное предприятие должно предоставить отчет о потраченных средствах и эффективности этих расходов, а также объяснить, на какие нужды направит средства, которые уже есть на счетах.

"Они ("Киевтеплоэнерго", — Ред.) говорят: "Заплатим долг 600 миллионов "Нафтогазу" за использованный газ, 400 миллионов выплатим "Киевводоканалу" за использованную воду. Здесь возникает вопрос: "Киевводоканал" вернет городу 700 миллионов гривен долга, которые у него есть перед городом, или не вернет?" — заявил Витренко.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на КГВА сообщал, что в главном офисе "Киевтеплоэнерго" прошли обыски. Проверки 12–13 февраля провели работники СБУ. В КГВА заявили, что работа предприятия под угрозой.

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу бюджетной комиссии Андрея Витренко писал, что "Киевтеплоэнерго" не получит два миллиарда гривен. Прежде чем просить дополнительные средства, коммунальное предприятие должно предоставить отчеты. В то же время комиссия выделила 20 миллиардов гривен компаниям, которые ликвидируют последствия обстрелов.