На мосту Патона произошла утечка теплосети: приостановлено отопление

Утечка теплосети на мосту Патона. Фото: кадр из видео

В Киеве в воскресенье, 22 марта, произошла утечка теплосети на мосту Патона. Специалисты уже локализовали повреждения и начали ремонтные работы. Вследствие этого для некоторых жилых домов приостановили отопление.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

В результате утечки теплоносителя в 07:30 образовался пар на мосту.

"Из-за особенности прокладки сети непосредственно под мостовой конструкцией работы будут выполнять верхолазы", — говорится в сообщении.

На период ремонта временно приостановлено теплоснабжение для жилых домов в микрорайонах Русановка и Березняки. Отопление вернут после завершения работ.

Пост КГГА. Фото: скриншот

Отметим, глава Оболонской РГА Кирилл Фесик сообщил, как в Киеве принимают решение о ремонте улиц.

А 21 марта в Киеве произошла авария в электросети, в результате чего потребители в нескольких районах остались без света и воды.

Ранее первый заместитель министра развития Алена Шкрум сообщила, что в столице зафиксирован большой дефицит резервных мощностей.