В Киеве запретят движение грузовикам на 22 августа

В Киеве ограничат движение по городу некоторым грузовикам — кого касаются ограничения
В Киеве сегодня, 22 августа, было введено ограничение движения для грузового транспорта по территории столицы. Такие изменения вызваны сложными погодными условиями, а именно жарой.
Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.
Какие габариты грузовиков подпадают под запрет движения
Сегодня, 22 августа, в Киеве запретят движение грузового транспорта. Такое решение было принято из-за жары, которая может повлиять на качество дорожного покрытия.
"В целях сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха больше +28 градусов по Цельсию. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и погрузкой на ось более 7 т", — предупредили в полиции.
Водители могут переждать жаркий период на спецплощадках для временной стоянки, на полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.
Позже полиция уведомит о снятии ограничения.
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