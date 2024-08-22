В Киеве запретят движение грузовикам на 22 августа

Взвешивание грузовиков в Киеве. Фото: УНИАН

В Киеве сегодня, 22 августа, было введено ограничение движения для грузового транспорта по территории столицы. Такие изменения вызваны сложными погодными условиями, а именно жарой.

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.

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Сегодня, 22 августа, в Киеве запретят движение грузового транспорта. Такое решение было принято из-за жары, которая может повлиять на качество дорожного покрытия.

"В целях сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха больше +28 градусов по Цельсию. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и погрузкой на ось более 7 т", — предупредили в полиции.

Водители могут переждать жаркий период на спецплощадках для временной стоянки, на полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Позже полиция уведомит о снятии ограничения.