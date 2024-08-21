Графики отключения света в Киеве на 22 августа — прогноз от НЭК "Укрэнерго"

Энергетики ДТЭК. Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Киеве и Киевской области в четверг, 22 августа, применять не будут. В других областях Украины также не планируют вводить ограничения.

Об этом и среду, 21 августа, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Прогноз по отключениям света в Киеве и Киевской области 22 августа

Если ситуация в энергосистеме изменится и ограничения все же придется применять, об этом будет сообщено дополнительно.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно. Не включайте мощные электроприборы одновременно с 16:00 до 22:00", — призывают граждан энергетики.

Прогнозы экспертов касательно отключений света в Украине

Ранее директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко сообщил, что в течение недели с 19 по 23 августа света в домах украинцев может не быть по четыре часа в сутки. Правда, он добавил, что уже на следующей неделе ситуация в энергосистеме улучшится.

Также Омельченко отметил, что избежать ограничений электропотребления в Украине этой зимой не удастся. Продолжительность отключений света будет составлять от четырех до двенадцати часов.