Киевсовет принял антикоррупционные земельные правила

Заседание Киевского городского совета. Фото: Киевский городской совет

Киевский городской совет принял проект новых антикоррупционных земельных правил, которые должны обеспечить полную прозрачность решений и справедливое распределение городской земли. Инициатива Киевсовета направлена на минимизацию рисков коррупции, публичность принятия решений и усиление контроля за использованием коммунальной собственности.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Анна Сирык в четверг, 9 сентября.

Реклама

Читайте также:

Основные антикоррупционные земельные положения

Новые правила вводят прозрачный онлайн-реестр земельных дел, который позволит киевлянам контролировать ход рассмотрения каждого вопроса. Также определена справедливая очередность рассмотрения проектов решений и обеспечена открытая процедура обсуждения земельных вопросов на заседаниях комиссий и пленумов Киевсовета.

Депутат Киевского городского совета IX созыва Виктория Пташник прокомментировала принятие Киевсоветом антикоррупционных земельных правил, отметив, что главная цель документа — обеспечить прозрачность в распоряжении городской землей:

"Мы должны работать по прозрачным, понятным правилам когда принимаются такие решения сенсационные, как распоряжение землей, которая принадлежит общине, ... потому что мы с вами видим много на самом деле различных строек, против которых выступают граждане", — отметила Пташник.

Особое внимание уделено участию общественности: теперь замечания и предложения жителей Киева должны объявляться непосредственно на пленарных заседаниях. Кроме того, депутаты смогут высказывать отдельные мнения по каждому земельному проекту, что добавит прозрачности процессу принятия решений.

В документе закреплен учет рыночной стоимости земли при утверждении сделок с коммунальной недвижимостью, а также обеспечение соотношения площади земельного участка к размеру объекта недвижимости, который на нем расположен.

Депутат Киевского городского совета IX созыва Леонид Емец так прокомментировал процесс голосования:"... Давайте начнем с того, что есть две новости. Хорошая — это, что сегодня это решение приняли, очень долго к нему шли — второе чтение, много правок, много сопротивления. И о сопротивлении - плохая новость. Проголосовали 61 депутат из необходимых 61. То есть ... на одного депутата больше, чем половина от общего состава Киевского городского совета".

То есть огромная группа депутатов, очевидно, хотела оставить старые коррупционные схемы, считает Леонид Емец.

Согласно проекту новых антикоррупционных земельных правил, также отныне должностные лица обязаны обращаться в суд и правоохранительные органы в случае выявления самовольного занятия земельных участков, а арендаторы должны проходить регулярные проверки по соблюдению условий пользования землей.

Реформа создает новую систему контроля, где каждый этап — от подачи документов до утверждения решений — станет публичным, что значительно усложнит злоупотребления в земельной сфере.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой 6 февраля провели в столице операцию "Чистый город", во время которой разоблачили преступную организацию, причастную к масштабной земельной коррупции в городском совете.