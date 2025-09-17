Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киевсовете заявили о расхождении данных по повреждениям домов

В Киевсовете заявили о расхождении данных по повреждениям домов

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 21:47
В Киевсовете заявили, что количество поврежденных домов не совпадает с информацией КГГА
Поврежденный дом в Киеве в результате российского обстрела. Фото: Новини.LIVE

Депутат Киевсовета от "Батькивщины" Алла Шлапак заявила о несовпадении данных о поврежденных домах в столице. По ее словам, настоящее количество не совпадает с информацией, которую предоставляет Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

Об этом Алла Шлапак рассказала в эфире "Київський час" в среду, 17 сентября.

Реклама
Читайте также:

Поврежденные дома в Киеве

Шлапак рассказала, что в следующем бюджете Киева будут средства на восстановление поврежденных домов, даже несмотря на сложную процедуру и путаницу в документах. Пока неизвестна точная сумма.

"Я сейчас разбираюсь через депутатские запросы, сколько пострадавших домов, поскольку то, что написал официальный Telegram-канал КГГА не совпадает с тем, что мне официально ответила КГГА как депутату", — добавила депутат Киевсовета.

Напомним, депутат Киевсовета Андрей Витренко рассказал подробности решения Кабмина об изъятии 8 миллиардов гривен из бюджета столицы.

Ранее глава КГГА Тимур Ткаченко сообщил, что в городе сохраняется нехватка укрытий. Он объяснил, кто тормозит строительство.

Киев война деньги обстрелы Киевсовет бюджет
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации