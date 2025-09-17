В Киевсовете заявили, что количество поврежденных домов не совпадает с информацией КГГА

Поврежденный дом в Киеве в результате российского обстрела. Фото: Новини.LIVE

Депутат Киевсовета от "Батькивщины" Алла Шлапак заявила о несовпадении данных о поврежденных домах в столице. По ее словам, настоящее количество не совпадает с информацией, которую предоставляет Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

Об этом Алла Шлапак рассказала в эфире "Київський час" в среду, 17 сентября.

Поврежденные дома в Киеве

Шлапак рассказала, что в следующем бюджете Киева будут средства на восстановление поврежденных домов, даже несмотря на сложную процедуру и путаницу в документах. Пока неизвестна точная сумма.

"Я сейчас разбираюсь через депутатские запросы, сколько пострадавших домов, поскольку то, что написал официальный Telegram-канал КГГА не совпадает с тем, что мне официально ответила КГГА как депутату", — добавила депутат Киевсовета.

