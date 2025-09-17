В Киевсовете заявили, что количество поврежденных домов не совпадает с информацией КГГА

В Киевсовете заявили о расхождении данных по повреждениям домов
Депутат Киевсовета от "Батькивщины" Алла Шлапак заявила о несовпадении данных о поврежденных домах в столице. По ее словам, настоящее количество не совпадает с информацией, которую предоставляет Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.
Об этом Алла Шлапак рассказала в эфире "Київський час" в среду, 17 сентября.
Поврежденные дома в Киеве
Шлапак рассказала, что в следующем бюджете Киева будут средства на восстановление поврежденных домов, даже несмотря на сложную процедуру и путаницу в документах. Пока неизвестна точная сумма.
"Я сейчас разбираюсь через депутатские запросы, сколько пострадавших домов, поскольку то, что написал официальный Telegram-канал КГГА не совпадает с тем, что мне официально ответила КГГА как депутату", — добавила депутат Киевсовета.
Напомним, депутат Киевсовета Андрей Витренко рассказал подробности решения Кабмина об изъятии 8 миллиардов гривен из бюджета столицы.
Ранее глава КГГА Тимур Ткаченко сообщил, что в городе сохраняется нехватка укрытий. Он объяснил, кто тормозит строительство.
Читайте Новини.LIVE!