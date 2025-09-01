Завладели деньгами Киевводоканала - разоблачена преступная схема

Разоблачение преступников, укравших у Киевводоканала деньги. Фото: Офис генпрокурора/Telegram

В Киеве разоблачили организованную группу, которая поставляла "Киевводоканалу" некачественные реагенты для очистки воды. Следовательно, злоумышленники завладели более 3 миллионами гривен предприятия.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора в понедельник, 1 сентября, в Telegram.

Реклама

Читайте также:

В Киеве задержали преступников, которые украли деньги у "Киевводоканала"

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора разоблачена организованная группа, которая наладила схему поставки для ЧАО "АК "Киевводоканал" некачественных реагентов, которые не соответствовали условиям договора и были непригодными для эффективной очистки воды.

Установлено, что организатор привлек в состав организованной группы директора общества с ограниченной ответственностью, которое поставляло водоканалу химические реагенты. При пособничестве подчиненных работников ООО они заменили дорогой и качественный коагулянт хлорида железа на дешевый реагент сомнительного качества. Для сокрытия подмены внесли в отчетную документацию ложные сведения.

Таким образом лица завладели более тремя миллионами гривен предприятия.

Организатору и директору ООО сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом и служебном подлоге (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины). Работники ООО подозреваются в пособничестве в завладении чужим имуществом и служебном подлоге (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Подозреваемым вручены ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Новость дополняется...