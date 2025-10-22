Видео
Нанесли ущерб бюджету на 51 млн — в Киеве будут судить чиновников

Нанесли ущерб бюджету на 51 млн — в Киеве будут судить чиновников

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 20:21
обновлено: 20:38
В Киеве будут судить чиновников за приобретение оборудования с переплатой в 51 млн грн
Задержание фигурантов. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве начнется судебный процесс над двумя должностными лицами коммунального предприятия "Киевтелесервис". Их обвиняют в служебной халатности при закупке сетевого оборудования для Интернета.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Telegram.

Нанесли ущерб бюджету на 51 млн – в Киеве будут судить чиновников
Пост прокуратуры. Фото: скриншот

Детали дела

По данным Дарницкой окружной прокуратуры, служащие заключили договор с частной компанией на поставку и настройку оборудования общей стоимостью 172 миллиона гривен.

Однако расследование установило, что из-за ненадлежащего контроля за рыночными ценами бюджет столицы был оштрафован более чем на 51 миллион гривен — именно столько переплатили за оборудование.

Следствие квалифицировало действия должностных лиц по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины как служебную халатность, которая привела к тяжелым последствиям для городского бюджета. Судебное разбирательство должно определить меру ответственности обвиняемых и восстановить справедливость в этом резонансном случае.

Нанесли ущерб бюджету на 51 млн – в Киеве будут судить чиновников - фото 1
Задержание фигурантов. Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, чиновника РГА в Киеве подозревают в хищении 550 тыс. грн. Он завысил цены во время ремонта кровли средней школы.

Также мы писали, что в Киеве чиновник приобрел некачественные столбики на 1,5 млн грн. Его действия квалифицировали как ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
