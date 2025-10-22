В Киеве будут судить чиновников за приобретение оборудования с переплатой в 51 млн грн

Задержание фигурантов. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве начнется судебный процесс над двумя должностными лицами коммунального предприятия "Киевтелесервис". Их обвиняют в служебной халатности при закупке сетевого оборудования для Интернета.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Telegram.

Пост прокуратуры. Фото: скриншот

Детали дела

По данным Дарницкой окружной прокуратуры, служащие заключили договор с частной компанией на поставку и настройку оборудования общей стоимостью 172 миллиона гривен.

Однако расследование установило, что из-за ненадлежащего контроля за рыночными ценами бюджет столицы был оштрафован более чем на 51 миллион гривен — именно столько переплатили за оборудование.

Следствие квалифицировало действия должностных лиц по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины как служебную халатность, которая привела к тяжелым последствиям для городского бюджета. Судебное разбирательство должно определить меру ответственности обвиняемых и восстановить справедливость в этом резонансном случае.

Задержание фигурантов. Фото: Киевская городская прокуратура

