Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Ткаченко: обстрелы со стороны РФ затрудняют работу спасателей

Ткаченко: обстрелы со стороны РФ затрудняют работу спасателей

Ua ru
29 августа 2026 20:45
Постоянные обстрелы со стороны РФ затрудняют работу спасателей — Ткаченко
Тимур Ткаченко. Фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко 29 августа, в субботу, заявил, что постоянные российские обстрелы затрудняют работу спасателей, медиков и других служб, ликвидирующих последствия атак. Власти Киевской области готовятся к дальнейшим ударам, а на месте трагедии в Дмитровской общине продолжает работать оперативный штаб.

Об этом заявил Тимур Ткаченко во время прямого эфира телеканала "Мы-Украина", передает Новини.LIVE.

Реклама

Ткаченко рассказал о работе служб и убежищах

Тимур Ткаченко отметил, что постоянные российские атаки значительно затрудняют спасательную операцию.

"Ну, конечно, постоянные обстрелы и угроза новых ударов очень затрудняют работу спасательных служб, медиков, волонтеров, всех коммунальщиков, работающих на месте, а также правоохранителей. Я хотел бы поблагодарить всех, кто сегодня самоотверженно работает на месте, ликвидирует последствия ударов, оказывает помощь и поддерживает наших людей. К сожалению, среди погибших есть и глава Дмитровской общины — человек, который самоотверженно приехал на место и фактически руководил спасательной операцией", — поделился Тимур Ткаченко.

Также глава Киевской ОВА заявил, что одной из ключевых задач для общин области остается создание достаточного количества укрытий. Он подчеркнул необходимость усилить работу местных властей в этом направлении.

Читайте также:

"Убежища — это приоритетный вопрос. Здесь нужно больше работать с общинами над созданием таких объектов", — отметил глава Киевской областной государственной администрации в прямом эфире.

Ткаченко также подчеркнул, что при строительстве укрытий необходимособлюдать все установленные нормы. В то же время важно обеспечить реальную возможность для людей воспользоваться такими сооружениями в случае угрозы.

Глава КОВА добавил, что власти должны быть готовы к дальнейшим российским атакам и оперативному реагированию на их последствия.

Последние новости Киева

Новини.LIVE сообщали, что 29 августа, в субботу, Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в связи с российской атакой на склады в селе Мила Бучанского района Киевской области, после которой произошла вторичная детонация боеприпасов. В результате трагедии погибли не менее 37 человек.

Новини.LIVE писали, что 30 августа в Киевской области в знак траура и в память о погибших будут приспущены государственные флаги Украины. Также в области ограничат проведение развлекательных мероприятий. Глава КОВА призвал жителей Киевской области с пониманием отнестись к введенным ограничениям.

Киев Киевская область спасатели война в Украине атака Тимур Ткаченко
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации