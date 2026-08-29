Постоянные обстрелы со стороны РФ затрудняют работу спасателей — Ткаченко

Тимур Ткаченко. Фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко 29 августа, в субботу, заявил, что постоянные российские обстрелы затрудняют работу спасателей, медиков и других служб, ликвидирующих последствия атак. Власти Киевской области готовятся к дальнейшим ударам, а на месте трагедии в Дмитровской общине продолжает работать оперативный штаб.

Об этом заявил Тимур Ткаченко во время прямого эфира телеканала "Мы-Украина", передает Новини.LIVE.

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Ткаченко рассказал о работе служб и убежищах

Тимур Ткаченко отметил, что постоянные российские атаки значительно затрудняют спасательную операцию.

"Ну, конечно, постоянные обстрелы и угроза новых ударов очень затрудняют работу спасательных служб, медиков, волонтеров, всех коммунальщиков, работающих на месте, а также правоохранителей. Я хотел бы поблагодарить всех, кто сегодня самоотверженно работает на месте, ликвидирует последствия ударов, оказывает помощь и поддерживает наших людей. К сожалению, среди погибших есть и глава Дмитровской общины — человек, который самоотверженно приехал на место и фактически руководил спасательной операцией", — поделился Тимур Ткаченко.

Также глава Киевской ОВА заявил, что одной из ключевых задач для общин области остается создание достаточного количества укрытий. Он подчеркнул необходимость усилить работу местных властей в этом направлении.

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"Убежища — это приоритетный вопрос. Здесь нужно больше работать с общинами над созданием таких объектов", — отметил глава Киевской областной государственной администрации в прямом эфире.

Ткаченко также подчеркнул, что при строительстве укрытий необходимособлюдать все установленные нормы. В то же время важно обеспечить реальную возможность для людей воспользоваться такими сооружениями в случае угрозы.

Глава КОВА добавил, что власти должны быть готовы к дальнейшим российским атакам и оперативному реагированию на их последствия.

Последние новости Киева

Новини.LIVE сообщали, что 29 августа, в субботу, Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в связи с российской атакой на склады в селе Мила Бучанского района Киевской области, после которой произошла вторичная детонация боеприпасов. В результате трагедии погибли не менее 37 человек.

Новини.LIVE писали, что 30 августа в Киевской области в знак траура и в память о погибших будут приспущены государственные флаги Украины. Также в области ограничат проведение развлекательных мероприятий. Глава КОВА призвал жителей Киевской области с пониманием отнестись к введенным ограничениям.