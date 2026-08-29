В Киеве скончался 2-летний ребенок после атаки РФ 29 августа

Спецслужбы на месте атаки. Фото: ГСЧС

В Киеве в результате российской атаки 29 августа погибла 2-летняя девочка, получившая ранения в результате падения вражеского беспилотника в Оболонском районе. Ребенок скончался в больнице. По состоянию на утро в столице пострадали пять человек.

О гибели ребенка сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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Последствия атаки РФ в Киеве

По словам мэра Киева, по состоянию на утро в столице пострадали пять человек. Четверо из них получили медицинскую помощь на месте, еще одну раненую — 18-летнюю девушку — госпитализировали.

Пост Виталия Кличко. Фото: скриншот

По данным ГСЧС, в Оболонском районе в результате атаки также повреждено остекление заведения общественного питания и отделка общественного парка.

Поврежденное остекление заведения. Фото: ГСЧС

Разорвавшийся боеприпас. Фото: ГСЧС

Двоих пострадавших передали медикам.

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Поврежденное остекление заведения. Фото: ГСЧС

Кровь на месте атаки. Фото: ГСЧС

В Подольском районе столицы в нежилом здании возник пожар в двух очагах. Спасатели ликвидировали возгорание.

Информация о последствиях российского удара уточняется.

Как сообщали Новини.LIVE, в Бучанском районе Киевской области возросло число погибших в результате российского удара по складу и последующей детонации. На данный момент известно о 37 жертвах. Спасательные и поисковые работы на месте трагедии продолжаются.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 29 августа в Бориспольском районе Киевской области в результате очередной массированной атаки российских беспилотников погибла 14-летняя девочка. Российские войска нанесли удар по гражданским объектам, что привело к значительным разрушениям. Среди мирного населения также есть пострадавшие.