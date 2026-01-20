Обстрел Киева 20 января — сколько домов без тепла

Киевляне в пункте обогрева. Фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на 20 января снова атаковали Киев. Сейчас в столице без тепла находится более 5000 домов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Кличко рассказал, что после сегодняшней атаки в Киеве без тепла 5 635 домов. По его словам, почти 80% из них — это дома, куда возвращали теплоснабжение с 9 января.

"На вчерашний вечер из 6 000 домов 16 оставались без тепла в результате повреждений врагом критической инфраструктуры 9 января", — сказал городской голова.

Он добавил, что Левый берег в результате сегодняшней атаки пока без водоснабжения. Коммунальщики и энергетики работают, чтобы восстановить подачу тепла, воды и электричества в дома киевлян.

Напомним, этой ночью россияне атаковали Киев дронами и ракетами. В столице зафиксированы пожары и уже известно по меньшей мере одного пострадавшего.

Также Кличко сообщал, что объекты социальной инфраструктуры в Киеве переходят на автономный режим питания. Левый берег полностью остался без света.