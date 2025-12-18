Дискуссия между Витренко и Кличко на заседании Киевсовета 18 декабря

Андрей Витренко. Фото: Facebook Витренко

Депутат Киевсовета, председатель постоянной бюджетной комиссии Андрей Витренко заявил, что часть приведенных фактов в речи мэра Виталия Кличко не соответствует действительности. В частности, речь идет об изъятии из бюджета Киева 8 млрд гривен.

Об этом стало известно во время пленарного заседания Киевсовета в четверг, 18 декабря.

Что ответил Кличко Витренко

"Я хотел бы немножко покритиковать тех людей, которые пишут вам выступления в начале сессии Киевского городского совета. Потому что многие из фактов, которые были приведены в вашей речи, не соответствуют действительности. В частности, речь идет о 8 млрд гривен. В вашей речи не было показано то, что Киев может гордиться. В частности, в 2025 году на мировой олимпиаде по математике четыре из пяти призеров от Украины — это воспитанники Русановского лицея, который находится в Киеве", — заявил он.

Витренко попросил предоставить протокольное поручение о премировании директора и учителей лицея, где обучаются ученики.

Кличко ответил на критику. Он отметил, что изъятие 8 млрд гривен из бюджета столицы задним числом является преступлением и нарушает Бюджетный кодекс и Конституцию Украины.

"Я не хочу, чтобы мы вступали в дискуссию в этом направлении. Вся информация проверена и соответствует тем ключевым вещам. То, что произошло с ограблением — иначе не назвать — это вызывает возмущение, потому что это деньги общества", — добавил он.

Напомним, ранее Витренко заявил, что требует публичного отчета о том, почему Киев в этом году не потратил 30 млрд гривен.

Также депутат объяснил, что не так с бюджетом Киева на 2026 год.