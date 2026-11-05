Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Киев присоединился к финансированию государственного проекта по созданию водных переправ между правым и левым берегами столицы. На эти цели город планирует выделить около миллиарда гривен. Переправы предусмотрены на случай разрушения мостов в результате российских атак.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сказал после сессии Киевсовета, сообщает журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко в четверг, 5 ноября.

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Кличко о переправах и потреблении электроэнергии в Киеве

Виталий Кличко сообщил, что Киев присоединился к финансированию государственного проекта по созданию переправ между правым и левым берегами на случай разрушения мостов в результате российских атак. По его словам, Киев выделит около миллиарда гривен на водные переправы.

"Водные переправы — это решение правительства. К нам обратились с просьбой также выделить средства, мы понимаем, что сообщение между левым и правым берегами Киева — это также и вопрос нашего города на случай, если мосты будут разрушаться. Мы также наблюдаем атаки россиян на наши мосты, и мы присоединились к этому проекту, который реализует государство, в финансовом плане.

Сегодня на сессии Киевсовета мы также утвердили, и будет внесена поправка в бюджет, касающаяся выделения около миллиарда гривен на финансирование переправ", — пояснил Кличко.

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В частности, мэр сообщил, что зимой столица потребляет около 2 ГВт электроэнергии. Обеспечить такой объем с помощью генераторов невозможно, поэтому город зависит от общегосударственной энергосистемы.

В то же время в Киеве 21 больница работает в режиме энергетического "острова". Такие медучреждения имеют возможность автономно обеспечивать себя электроэнергией, теплом и водой.

В Киеве увеличивают количество автобусов

Из-за проблем с электроснабжением в столице увеличивают количество автобусов на маршрутах, дублирующих движение трамваев.

Кроме того, Кличко в очередной раз пообещал установить значительное количество мобильных укрытий до конца года. При этом конкретное количество таких сооружений мэр не назвал.

Почему в Киеве возникают перебои с водоснабжением

Мэр также объяснил причины перебоев с водой. По его словам, скачки напряжения приводят к авариям насосов, из-за чего возникают проблемы с водоснабжением. Сейчас подачу воды постепенно восстанавливают.

Новини.LIVE сообщали, что пробки у Южного моста в Киеве продолжаются уже несколько недель и затрудняют передвижение между правым и левым берегами столицы. Местные жители рассказывают, что дорога, которая раньше занимала около 30 минут, теперь может длиться до часа, а возвращение домой — до двух с половиной часов. Из-за задержек киевляне вынуждены выбирать между автобусами и такси, а также сталкиваются с опозданиями на работу.

Новини.LIVE писали, что после российских атак движение по Южному мосту в Киеве остается ограниченным, из-за чего водители вынуждены пользоваться другими переправами, где возросла транспортная нагрузка. Чтобы облегчить сообщение между берегами столицы, автобусы № 91Д, 22АТД и 22ТЛ перенаправили через Дарницкий железнодорожный мост. Из-за изменений в движении и пробок киевлянам приходится тратить на дорогу до двух часов и более.