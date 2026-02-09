Видео
Главная Киев Зима 2025-2026 стала самой тяжелой для Киева за все годы войны

Зима 2025-2026 стала самой тяжелой для Киева за все годы войны

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 05:32
Кривошея заявил, что зима 2026 года стала для Киева самой тяжелой за все годы войны
Геннадий Кривошея. Фото: скриншот из эфира

Председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея заявил, что текущая зима стала самой тяжелой для Киева за все годы войны. Причиной тому стали сильные морозы и недостаток оперативных решений. 

Об этом Кривошея сказал в эфире "Киевского времени".

Читайте также:

Почему эта зима стала самой тяжелой для Киева за 4 года войны

Геннадий Кривошея отметил, что столица оказалась готовой не везде. В частности, к Киевскому метрополитену не было никаких вопросов до тех пор, пока не произошли кратковременные отключения света. Метрополитен имел аварийное питание, однако этого недостаточно без четкого плана действий.

"Руководитель метрополитена должен отчитаться, насколько он готов и каких ресурсов не хватает. Этот вопрос должны были срочно заслушать на заседании Киевсовета", — пояснил председатель Общественного совета при КГГА.

Также Кривошея добавил, что в условиях кризиса город должен не только планово готовиться к зиме, но и оперативно менять бюджет и принимать срочные решения по критической инфраструктуре — метро, водоснабжению и энергообеспечению.

Напомним, недавно мы писали, что нардеп от "Батькивщина" Алексей Кучеренко раскритиковал подготовку Киева к обеспечению аварийного питания критической инфраструктуры. Он отметил, что в столице практически не выполнили эту задачу.

Также Кучеренко сообщил, что технологически и экологически заменить киевские ТЭЦ невозможно.

Киев метро КГГА зима война в Украине метрополитен
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
