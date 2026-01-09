Когда вернут свет и тепло в дома киевлян после атаки 9 января

Виталий Кличко. Фото: Алексей Самсонов / Вечерний Киев

Ситуация в Киеве после ночной атаки российских оккупантов очень сложная. Коммунальщики вместе с энергетиками работают над тем, чтобы восстановить электро-, тепло- и водоснабжение в дома.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в пятницу, 9 января.

Сообщение КГГА. Фото: скриншот

Когда вернут свет и тепло в дома киевлян

"Городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации. Ситуация в столице очень сложная, однако контролируемая с точки зрения систем жизнеобеспечения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что половина многоквартирных домов Киева — почти 6 тысяч — пока без теплоснабжения из-за поврежденных элементов критической инфраструктуры. Части домов тепло планируют подать уже сегодня вечером.

Уже восстановлено водоснабжение в Печерском районе и постепенно восстанавливают в районах левого берега города.

"Нужно определенное время, чтобы система водоснабжения заработала в обычном режиме. И напомню, что на верхние этажи домов вода подается благодаря отдельным подкачивающим насосам, которые не будут работать при отсутствии электроэнергии. Поэтому на последних этажах может еще отсутствовать водоснабжение, даже если в районе услугу уже восстановили", — пояснил Кличко.

Кроме того, мэр напомнил, что в Киеве подготовлены более 1200 пунктов обогрева, где можно согреться, получить горячие напитки, еду, зарядить телефоны, павербанки и другие гаджеты.

"Обращаюсь к киевлянам, у которых в домах есть тепло и вода: помогайте согражданам — пригласите согреться, приготовить еду или детское питание", — призвал он.

Напомним, что две ТЭЦ в Киеве совсем не работают.

Кроме того, в результате ночного обстрела в столице есть погибшие и много раненых.