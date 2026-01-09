Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Киевляне остро отреагировали на призыв Кличко покинуть столицу

Киевляне остро отреагировали на призыв Кличко покинуть столицу

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 18:41
Киевляне раскритиковали призыв Кличко покинуть столицу - опрос
Киевляне готовы выдержать военные вызовы в столице. Фото: Новини.LIVE

Городской голова Виталий Кличко призвал уехать из Киева. Он считает целесообразным покинуть столицу, в которой сейчас немало вызовов — российские обстрелы, графики отключений электроэнергии и проблемы с водоснабжением. Впрочем, горожанам эта идея не нравится.

О настроениях киевлян узнавала журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

Реклама
Читайте также:

Планируют ли киевляне покинуть столицу?

Большинство опрошенных киевлян считают предложение Виталия Кличко абсурдным.

"Я призываю мэра столицы самому уехать из столицы и ехать как можно дальше. Он уже засиделся в своем кресле", — остро реагирует Сергей.

Екатерина проживает в многоэтажке на улице Бажана в Дарницком районе. Этот дом пострадал в результате ночного обстрела 9 января. Квартира девушки осталась без окон, а ее семья не спала всю ночь. Несмотря на все эти вызовы, она не считает идею "покинуть дом" хорошей.

"Как он себе это представляет? Чтобы все выехали? Я думаю, что это невозможно", — Екатерина искренне удивлена предложением от мэра.

Кияни не планують виїжджати з міста
Киевлянка Екатерина не считает предложение Кличко хорошей. Фото: скриншот/Новини.LIVE

Тамара Сергеевна теоретически считает идею мэра реалистичной, впрочем, для себя такой вариант будущего не рассматривает.

"Если у кого-то есть куда выехать и так топить печь, то почему нет? Сейчас немало украинцев еще прошлогодней зимой купили себе обогреватели на дровах. У меня дочь живет в коттеджном городке и они себе приобрели. Но мы выезжать не будем. Будем как-то все это вместе переживать", — поделилась мнением Тамара Сергеевна.

Кияни відповіли, чи поїдуть з Києва
Тамара Сергеевна не уедет из родного города. Фото: скриншот/Новини.LIVE

Зато киевлянин Александр категоричен в своем мнении. Он имеет семейные обязанности, которые нельзя проигнорировать и уехать из города.

"Никогда. Как это вообще возможно представить? У меня собака 80 килограммов, кто меня примет? И больные родители здесь живут, мама с деменцией. Я никуда не уеду", — убежден Александр, квартира родителей которого пострадала во время обстрела 9 января.

Кияни обурені пропозицією Кличка виїхати
Александр не может уехать из Киева, потому что имеет семейные обязательства. Фото: скриншот/Новини.LIVE

Напомним, мы рассказывали о трагических последствиях российского обстрела в ночь на 9 января.

Также глава британского Министерства обороны Джон Гили посетил место обстрела в Киеве.

Виталий Кличко Киев обстрелы отопление графики отключений света
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации