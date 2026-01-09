Киевляне раскритиковали призыв Кличко покинуть столицу - опрос

Киевляне готовы выдержать военные вызовы в столице. Фото: Новини.LIVE

Городской голова Виталий Кличко призвал уехать из Киева. Он считает целесообразным покинуть столицу, в которой сейчас немало вызовов — российские обстрелы, графики отключений электроэнергии и проблемы с водоснабжением. Впрочем, горожанам эта идея не нравится.

О настроениях киевлян узнавала журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

Планируют ли киевляне покинуть столицу?

Большинство опрошенных киевлян считают предложение Виталия Кличко абсурдным.

"Я призываю мэра столицы самому уехать из столицы и ехать как можно дальше. Он уже засиделся в своем кресле", — остро реагирует Сергей.

Екатерина проживает в многоэтажке на улице Бажана в Дарницком районе. Этот дом пострадал в результате ночного обстрела 9 января. Квартира девушки осталась без окон, а ее семья не спала всю ночь. Несмотря на все эти вызовы, она не считает идею "покинуть дом" хорошей.

"Как он себе это представляет? Чтобы все выехали? Я думаю, что это невозможно", — Екатерина искренне удивлена предложением от мэра.

Киевлянка Екатерина не считает предложение Кличко хорошей. Фото: скриншот/Новини.LIVE

Тамара Сергеевна теоретически считает идею мэра реалистичной, впрочем, для себя такой вариант будущего не рассматривает.

"Если у кого-то есть куда выехать и так топить печь, то почему нет? Сейчас немало украинцев еще прошлогодней зимой купили себе обогреватели на дровах. У меня дочь живет в коттеджном городке и они себе приобрели. Но мы выезжать не будем. Будем как-то все это вместе переживать", — поделилась мнением Тамара Сергеевна.

Тамара Сергеевна не уедет из родного города. Фото: скриншот/Новини.LIVE

Зато киевлянин Александр категоричен в своем мнении. Он имеет семейные обязанности, которые нельзя проигнорировать и уехать из города.

"Никогда. Как это вообще возможно представить? У меня собака 80 килограммов, кто меня примет? И больные родители здесь живут, мама с деменцией. Я никуда не уеду", — убежден Александр, квартира родителей которого пострадала во время обстрела 9 января.

Александр не может уехать из Киева, потому что имеет семейные обязательства. Фото: скриншот/Новини.LIVE

Напомним, мы рассказывали о трагических последствиях российского обстрела в ночь на 9 января.

Также глава британского Министерства обороны Джон Гили посетил место обстрела в Киеве.