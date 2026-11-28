Спасатели на месте вражеской атаки. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

С утра субботы, 28 ноября, российские войска атакуют Белую Церковь в Киевской области. На данный момент известно о трёх пострадавших, которым оказывается необходимая медицинская помощь. Под ударом также оказались объекты инфраструктуры. На местах работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия обстрела.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Поврежденные в результате российского обстрела гаражи. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Последствия российской атаки на Белую Церковь

Из-за российского обстрела на территории гаражного кооператива вспыхнул пожар. Огонь охватил шесть гаражей. Спасатели уже ликвидировали возгорание.

"Взрывной волной повреждено остекление в шести многоэтажных домах по соседству", — отметили в ГСЧС.

Информацию о последствиях атаки пока уточняют.

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Последствия российской атаки на Белую Церковь. Фото: https://facebook.com/DSNS.GOV.UA

Тушение пожара в гаражном кооперативе. Фото: https://facebook.com/DSNS.GOV.UA

Спасатели на месте обстрела. Фото: https://facebook.com/DSNS.GOV.UA

Ликвидация последствий российской атаки. Фото: https://facebook.com/DSNS.GOV.UA

Тушение пожара после обстрела Белой Церкви. Фото: https://facebook.com/DSNS.GOV.UA

Разрушения в гаражном кооперативе Белой Церкви. Фото: https://facebook.com/DSNS.GOV.UA 1 / 6











Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 26 ноября российские войска атаковали Деснянский район Киева. В результате обстрела есть раненые. Четыре человека, среди которых двое детей, были эвакуированы. На двух объектах возникли пожары.

Также мы сообщали о том, что 25 ноября в результате российской атаки на Белоцерковский район погиб человек. Повреждения получили объекты критической инфраструктуры, гипермаркет "Эпицентр", отделение "Новой почты", предприятие и два грузовика.