Помощь пострадавшим от обстрелов в Киеве — Ткаченко рассказал о новом механизме

Заседание КМВА. Фото: t.me/tkachenkotymur

В Киеве изменят подход к поддержке горожан, пострадавших от российских атак. Для этого городские власти вводят несколько новых инструментов оперативного реагирования.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко во вторник, 2 сентября.

В Киеве появится новый механизм помощи после обстрелов

По словам начальника КГВА, в городе уже создана специальная оперативная группа, которая будет быстро реагировать на как индивидуальные, так и системные проблемы восстановления. В ее состав вошли заместители мэра, главы районных администраций и руководители департаментов. Аналогичные группы будут работать в каждом районе отдельно.

"В таком формате провели долгое и непростое общение. По типичным и индивидуальным вопросам приглашаем жителей, которые пострадали. Сегодня фиксировали и искали пути решения проблем людей в Святошинском, Соломенском, Днепровском, Дарницком, Голосеевском районах. Там, куда россияне били сильнее всего", — сообщил Ткаченко.

Кроме того, на базе ЦПАУ начинает работу сеть социальных менеджеров. Каждая семья, которая пострадала, получит закрепленного специалиста, который будет сопровождать ее на всех этапах восстановления — от оформления документов и социальной помощи до решения бытовых вопросов.

Напомним, утром 2 сентября армия РФ атаковала столицу с помощью дронов. Падения обломков зафиксированы в нескольких районах Киева.

А также в ночь на 2 сентября оккупанты нанесли удар по Белой Церкви на Киевщине — в результате обстрела есть погибшие.